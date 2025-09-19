Fari puntati su Maignan, Sommer e Di Gregorio; Claudia Rizzo nuovo presidente della Ternana

Tempo di lettura 3 minuti

I portieri delle tre grandi squadre del nord, Milan, Inter e Juventus, sono sotto osservazione, seppur per motivi diversi. La giovane imprenditrice romana, classe 2002, è la prima donna al vertice della società umbra nei suoi cento anni di storia

Diverse le polemiche, ma soprattutto le voci sui portieroni Maignan, Sommer e Di Gregorio. Mike sotto i riflettori per i troppi e anche discretamente lunghi infortuni patiti in questi anni, cosa abbastanza inusuale per quel ruolo, ma anche per un contratto che sembra non si voglia rinnovare e sono infatti ormai ferme le trattative e con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, un suo addio appare sempre più probabile. Yann ha subìto diverse critiche, soprattutto in occasione dello scontro diretto con la Juventus, mentre si è riguadagnato elogi e meriti in Champions, sta di fatto che, comunque, adesso si parla sempre più insistentemente di un’alternanza tra i pali nerazzurri con Josep Martínez che dovrebbe essere il futuro estremo difensore titolare. Il quasi 37enne Sommer ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Michele è stato anche lui messo sul banco degli imputati, sia per i troppi goal presi tra campionato e Champions e sia per delle incertezze sulle reti incassate. Igor Tudor però lo difende a spada tratta e dice che ci sono portieri che hanno fatto, in questo breve lasso di tempo, errori molto gravi, ma di cui non si parla e che ha estrema fiducia in Di Gregorio che non è assolutamente in discussione. Così deve parlare un vero allenatore per proteggere i suoi calciatori da qualsivoglia crisi emotiva, se non tecnica!

La Ternana è stata venduta, la notizia è ufficiale e la nuova proprietà è il Gruppo Villa Claudia dell’imprenditore del settore della sanità Gian Luigi Rizzo: a capo della squadra e nuovo presidente è la figlia, Claudia Rizzo, classe 2002 e prima donna presidente in 100 anni di storia delle fere. La giovanissima imprenditrice ha una visione moderna e votata anche alla cura del territorio e si dice entusiasta del progetto che ruota attorno alla squadra e sicura di fare bene anche per le persone che la affiancheranno. Grande tifosa di calcio, mente brillante, intende perseguire un progetto ambizioso, solido e sostenibile, moderno e trasparente che metta al centro le persone e i valori dello sport. Parole di grande attaccamento e determinazione per riportare entusiasmo e orgoglio nei tifosi rossoverdi.

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: corriere.it; radiogalileo.it