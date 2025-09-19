Brucia Roma, brucia Roma all’orizzonte il derby della Capitale

Tempo di lettura 2 minuti

Domenica all’ora di pranzo, all’Olimpico la stracittadina più infuocata d’Italia. Sarri sfida Gasperini

Brucia Roma, brucia Roma cantava oltre 50 anni fa un certo cantautore romano che di strada ne ha fatta: ossia Antonello Venditti e Roma brucerà di caldo e di tensione tra circa 48 ore quando il milanese signor Sozza darà avvio al derby capitolino numero 163 nella storia della Serie A. Lazio-Roma alle 12.30 in un ancora calda domenica di settembre. La prima stracittadina della stagione (sabato scorso si è giocato Juve-Inter, derby d’Italia ma non di città) è ormai alle porte. Da un lato, la Lazio di Maurizio Sarri che su cinque derby giocati nella Capitale ne ha vinti 4 (un bel bigliettino da visita), dall’altro la Roma di Gian Piero Gasperini, al suo primo derby capitolino. Il Gasp ha visto da vicinissimo 11 derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, con uno score bilanciato: 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Due grandi allenatori: due signori del calcio.

Sia Lazio che Roma arrivano al derby con una sconfitta bruciante. I biancocelesti hanno subìto al Mapei contro il Sassuolo la seconda sconfitta su tre partite di campionato (la prima all’esordio contro il Como), mentre, i giallorossi, dopo due successi di fila in fotocopia (1-0 e 0-1 rispettivamente contro Bologna e Pisa) sono caduti in casa nell’ultima uscita, sbattendo contro il Torino, peraltro di un ex laziale come Marco Baroni e ad inferire ci ha pensato il figlio di uno storico laziale, il Cholito Giovanni Simeone. Insomma, il derby di domenica conterà parecchio.

Lazio-Roma è già una partita crocevia. Un’eventuale terza sconfitta, metterebbe Sarri, dopo appena 4 turni di campionato, in una situazione abbastanza traballante. La sua Lazio è chiamata a rispondere e a reagire e farlo in un derby vale doppio. La stracittadina può trasformarsi anche nella partita della svolta, anche per il Gasp il derby può avere un doppio viatico: mini crisi in caso di KO e slanciarsi in volo in caso di vittoria. Senza dimenticare, che a partire da domenica la Roma ricomincerà a giocare ogni tre giorni, visto che giovedì prossimo, i giallorossi ripartiranno con le uscite europee: il 24 trasferta a Nizza.

Sandro Caramazza

fonte foto: Radio Radio