Europa League: Lazio, basta un punto contro la Real Sociedad per la qualificazione agli ottavi di finale

I biancocelesti sono primi in classifica dopo un grande cammino europeo

La Lazio torna in Europa League da prima della classe ed in virtù della sconfitta dell’Athletic Bilbao può issarsi stasera al primo posto solitario. Per la qualificazione diretta basta un punto contro la Real Sociedad che occupa invece il dodicesimo posto in classica con 10 punti in piena zona qualificazione diretta. Gli spagnoli vorranno vincere per cercare di evitare un turno preliminare, ma la Lazio vista finora in Europa non può temere nessuno. Baroni per blindare il primo posto sembra intenzionato a schierare il suo miglior undici, con i titolari che non riposeranno nonostante l’importante gara di campionato nel weekend contro la Fiorentina.

