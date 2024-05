Europa League: Roma e Atalanta sognano una grande serata

Tempo di lettura 1 minuto

I giallorossi ritrovano il Leverkusen un anno dopo, mentre la Dea se la vedrà con il Marsiglia

Roma e Atalanta tornano in Europa League per le semifinali di andata da disputare rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Marsiglia. I due club italiani sognano una grande serata per porre buone basi in vista del ritorno da disputare tra una settimana, con l’obiettivo di passare entrambe il turno e poi scontrarsi in una finale che sarebbe storica. I giallorossi affrontano i neo campioni di Germania del Leverkusen, già battuti lo scorso anno sempre in semifinale, che arrivano da una striscia di 46 match da imbattuti, con il massimo della fiducia e della consapevolezza. I nerazzurri invece saranno ospiti a Marsiglia di una squadra in difficoltà in campionato ma che in Europa ha fatto registrare un grande cammino. De Rossi si affiderà ai propri uomini migliori con il rientro di Lukaku dopo l’infortunio e con l’unico ballottaggio che sembra essere quello tra Smalling e N’Dicka per affiancare Mancini al centro della difesa. Gasperini invece dopo il turnover in campionato si affiderà nuovamente a Scamacca come riferimento offensivo, con Koopmeiners e De Ketelaere pronti ad agire alle sue spalle.

Fonte foto: quifinanza.it

Alessandro Fornetti