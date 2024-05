La Germania come l’Italia: avrà cinque squadre nella prossima Champions League

Tempo di lettura meno di un minuto

La federazione tedesca esulta con i risultati di Bayern Monaco e Borussia Dortmund che sono stati decisivi

La Germania al secondo posto nel ranking UEFA e si guadagna la certezza di avere cinque squadre al via nella prossima edizione della Champions League. Decisivi per l’ufficialità i risultati nelle semifinali di quest’anno dove il Bayern Monaco ha pareggiato con il Real Madrid ed il Borussia Dortmund ha battuto di misura il PSG. In Bundesliga la situazione è piuttosto delineata e saranno proprio i gialloneri a beneficiare della nuova regola in quanto occupano il quinto posto e sono ormai irraggiungibili per il Francoforte sesto.

Fonte foto: mondonapoli.it

Alessandro Fornetti