Europa League: Roma, con la Dinamo Kiev conta solo vincere

Tempo di lettura 1 minuto

I giallorossi sono in difficoltà sotto ogni punto di vista, in Europa va invertita la marcia

La Roma di Juric fatica a ingranare tanto in campionato quanto in Europa League, dove invece negli ultimi anni è sempre stata grande protagonista. L’atmosfera attorno al nuovo allenatore non si scalda e i risultati non aiutano, un punto in due match europei è certamente troppo poco per la compagine giallorossa. All’Olimpico oggi arriva la Dinamo Kiev già battuta facilmente dalla Lazio in trasferta, dunque la Roma deve assolutamente trovare i primi tre punti nella competizione per non perdere troppo terreno in classifica. Gli ucraini sono a zero vittorie e zero reti segnate, proveranno ad invertire la tendenza dando del filo da torcere alla Roma. Juric cambierà qualche giocatore, potrebbe vedersi finalmente l’esordio di Hummels, mentre Dybala partirà dalla panchina.

Fonte foto: ilmessaggero.it

Alessandro Fornetti