Champions League: debutto da record per Camarda, è il più giovane italiano di sempre

L’attaccante rossonero ha fatto il suo esordio nella massima competizione continentale a meno di 17 anni, battuto il primato detenuto da Moise Kean col VAR che gli ha anche annullato un gol

Una serata a suo modo storica, per il Milan e per il calcio italiano. A soli 16 anni e 226 giorni infatti, Francesco Camarda ha fatto il suo esordio in Champions League, diventando il più giovane giocatore della storia rossonera a debuttare nella massima competizione continentale. Non solo, Camarda ha battuto anche un altro primato, quello del più giovane calciatore italiano ad esordire nell’ex Coppa dei Campioni, primato fino a ieri sera detenuto da Moise Kean. Per il gioiellino del Milan Futuro la partita contro il Brugge poteva essere ancora più indimenticabile, ma a pochi minuti dal termine il VAR gli ha annullato un gol di testa per fuorigioco millimetrico dopo che lui aveva già esultato togliendosi la maglia. “Il VAR mi ha fatto uno scherzo, ma questa è stata comunque la serata più bella della mia vita” ha dichiarato a fine gara.

