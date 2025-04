Conference League: Fiorentina, ai quarti ecco la sfida al Celje

Tempo di lettura meno di un minuto

I viola sfidano gli sloveni da favoriti, tuttavia l’incontro non andrà sottovalutato

La Fiorentina torna in Conference League dopo il pareggio contro il Milan che ha lasciato qualche rammarico. In Europa affronterà il Celje, compagine slovena che ha eliminato il Lugano agli ottavi e che occupa il quarto posto nel proprio campionato. La Fiorentina è largamente favorita nel doppio confronto e Palladino dovrà tenere alta la concentrazione della squadra per evitare di dover rincorrere come successo contro il Panathinaikos. La semifinale è certamente alla portata e già oggi i viola possono indirizzare la qualificazione. Il tecnico farà ruotare i titolari, possibile riposo iniziale per Dodò e per uno tra Gudmundsson e Kean.

Fonte foto: firenzetoday.it

Alessandro Fornetti