Champions League, le italiane hanno il destino nelle proprie mani

Dopo la penultima giornata della prima fase, tutti i club del nostro Paese, escluso il Bologna, possono qualificarsi tra le prime otto

In Champions League la situazione per le italiane è ottima dopo il penultimo turno di partite. Le vittorie di Inter, Milan e Atalanta le tengono in piena zona qualificazione diretta agli ottavi di finale, con i nerazzurri di Milano che guidano la truppa italiana con 16 punti, seguiti da Milan e Atalanta con rispettivamente 15 e 14 punti. La Juventus è invece diciassettesima con 12 punti ma con una vittoria nell’ultimo turno ed altri incastri potrebbe tornare tra le prime otto. Una prima fase che dunque sorride alle italiane che dimostrano una volta di più la competitività delle proprie squadre anche davanti alle super potenze europee, l’obiettivo nell’ultima giornata sarà quello di blindare le qualificazioni, con Inter, Milan e Atalanta che hanno il destino nelle proprie mani per chiudere nelle prime otto ed evitare un turno in più da giocare.

Alessandro Fornetti