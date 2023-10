Euro 2024: l’Italia si gioca la qualificazione contro Malta e Inghilterra

Tempo di lettura 3 minuti

Il mese di ottobre sarà decisivo per gli azzurri di Spalletti

Dopo la vittoria a San Siro contro l’Ucraina, riprende il cammino della nazionale di Luciano Spalletti verso Euro 2024. Gli azzurri occupano al momento la seconda posizione nel Girone C a quota 7 punti, in compagnia di Ucraina e Macedonia del Nord ma con una gara in meno. In vetta l’Inghilterra di Southgate con 13 punti in cinque partite disputate. Ecco perché l’imminente sfida di Wembley sarà una tappa fondamentale per capire se l’Italia potrà qualificarsi, senza o attraverso gli spareggi, per il prossimo campionato europeo che si svolgerà in Germania.

A Euro 2024 si qualificano 24 nazionali, le prime due classificate nei dieci gironi, a cui si aggiungono le tre formazioni vincenti negli spareggi. Le scommesse sulle qualificazioni Euro 24, vedono delle quote molte basse per gli azzurri che partono nettamente avanti nel primo match del 14 ottobre contro Malta, più complicata la seconda sfida del mese, in programma martedì 17 a Wembley contro l’attuale capolista del girone C.

L’Italia ha 6 punti meno degli inglesi che hanno però giocato una gara in più. Gli azzurri per qualificarsi da primi nel girone devono cercare di vincere tutte le quattro partite restanti e battere l’Inghilterra con almeno due reti di scarto. Abbiamo dato per scontati i successi degli inglesi contro Malta e Macedonia del Nord.

Per conservare invece il secondo posto, valido comunque per la qualificazione diretta ad Euro 2024, l’Italia deve riuscire a tenere Ucraina e Macedonia del Nord alle proprie spalle. A tal proposito bisogna considerare che un pari nel match di ritorno contro gli ucraini, significherebbe per l’Italia essere avanti alla formazione di Rebrov negli scontri diretti, dopo il recente successo a San Siro. Diversamente con la Macedonia del Nord servirà una vittoria per essere in testa nella classifica avulsa.

Nella sciagurata ipotesi degli spareggi, l’Italia in quanto semifinalista all’ultima Nations League, ha già la certezza di disputarli anche arrivando dietro le prime due nel girone. La formula del playoff è identica a quella costata l’eliminazione dal mondiale all’ex ct Roberto Mancini, ovvero semifinale ed eventuale finale con la squadra vincente dell’altra sfida.

In conclusione, comunque andranno i prossimi incontri, l’Italia è sicura di un posto nei playoff. Con quattro incontri però ancora da giocare, gli azzurri di Spalletti appaiono certamente nella condizione quanto meno di conquistare il secondo posto, sufficiente per evitare gli spareggi, andati malissimo con Ventura e Mancini alla guida della Nazionale in occasione degli ultimi due Mondiali.

Fonte foto: Figc.it