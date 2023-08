Sebastiano Esposito scende di nuovo di categoria: ufficiale alla Sampdoria

Tempo di lettura meno di un minuto

Il giovane attaccante campano, classe 2002, passa dall’Inter al club blucerchiato in prestito. Ritrova la Serie B dopo i sei mesi al Bari

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore della Sampdoria. Operazione con l’Inter sulla base del prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Tra queste anche la promozione in Serie A del club blucerchiato. Ottimo colpo per Pirlo, che alla prima partita in B ha vinto contro la Ternana per 1-2. Esposito ritrova la Serie B dopo le precedenti esperienze tra Spal, Venezia e ultima Bari. In cadetteria e in Liguria sarà derby di famiglia: infatti allo Spezia affronterà i fratelli Salvatore e Francesco Pio. Quest’ultimo sempre in prestito dall’Inter.

Sandro Caramazza

Fonte foto: FC Inter News