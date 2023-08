Bologna, colpo Karlsson! Arriva dall’Olanda

Tempo di lettura meno di un minuto

I felsinei hanno acquistato dall’AZ Alkmaar l’ala svedese. Si trova già in città per svolgere le visite mediche e firmare il contratto

Il Bologna chiude l’operazione Jesper Karlsson. L’attaccante svedese arriva dall’AZ Alkmaar per 11 milioni di euro. Il giocatore si trova a Bologna per svolgere le visite mediche e mettere le firme sul nuovo contratto. Karlsson, 25 anni, ha segnato 46 gol in 124 partite complessive con la maglia dell’AZ. Nell’ultima Conference League ha punito anche la Lazio con un gran gol dalla distanza. Buon rinforzo per il Bologna, che ieri ha perso all’esordio in campionato contro il Milan per 2-0.

Sandro Caramazza

Fonte foto: transfermarkt