Pellegrino al Milan, visite mediche e firme

Tempo di lettura meno di un minuto

Il club rossonero sta definendo l’arrivo del giovane difensore argentino. Si trova già a Milano. Pioli completa anche la difesa col nono acquisto

Marco Pellegrino si trova a Milano per le visite mediche col Milan, poi la firma sul contratto. Il classe 2002 si appresta a diventare il nono colpo del mercato rossonero, il primo in difesa. Il giocatore arriva dal Platense, club argentino, per circa 3,5 milioni di euro più due di bonus più una percentuale sulla futura rivendita pari al 10%. Pioli, dunque, completa la difesa. Pellegrino, partito da quinto in giovane età, oggi è un buon difensore centrale. Ottimo rincalzo per la coppia titolare formata da Thiaw e Tomori.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Eurosport