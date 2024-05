Il Como fa sul serio: clamorosa doppia ipotesi Correa-Icardi

Tempo di lettura meno di un minuto

La squadra appena neopromossa prova il superlativo doppio colpo con il duo argentino. Il primo è di proprietà dell’Inter, il secondo gioca in Turchia

Il Como appena neopromosso vuole irrompere in Serie A con un clamoroso doppio colpo di mercato dal sapore asado: Joaquin Correa e Mauro Icardi. Il primo gioca attualmente al Marsiglia in prestito, ma è di proprietà dell’Inter. La società lariana, guidata dal ricchissimo duo indonesiano Robert e Michael Hartono, non ha voglia di fare da comparsa il prossimo anno, ma anzi proverà a fare una stagione da protagonista. Correa in questa stagione non ha giocato tantissimo, non mettendo a referto neanche un gol. Meglio Icardi al Galatasaray con 30 gol in 45 partite complessive.

Sandro Caramazza

