Anche il mondo del calcio, come gli altri sport, decide di combattere la guerra con un’altra guerra insensata, inutile ed ipocrita, punendo i calciatori russi per colpe non loro, come se la situazione attuale avesse un’unica lettura e non fosse invece ben più complessa di quello che i mass media asserviti vogliono farci credere, come se la dinamica buoni/cattivi fosse l’unica pillolina da digerire per placare i vuoti cerebrali di decenni di disinformazione. A vincere sarà solo il non sense

“Padri e figli” di Turgenov è uno dei libri più importanti non solo della letteratura russa, ma di tutta la letteratura mondiale del XIX secolo. Nel romanzo si descrive come la generazione anziana sia sempre stata riluttante ad accettare i giovani ribelli e nichilisti. Oggi invece sono gli aitanti atleti sovietici a non accettare, anzi a subire, le decisioni dei propri presidenti. La FIFA vieta alla nazionale russa la partecipazione al mondiale in Qatar e l’UEFA sospende tutti i club russi dalle coppe europee, almeno fino a quando il conflitto non cesserà. Un ruolo in tutto questo lo hanno avuto le Federcalcio polacca, ceca e svedese che si erano opposte alla precedente decisione, ritenuta troppo soft, di voler far partecipare la Russia a patto rinunciasse al nome, alla bandiera e all’ inno e con l’obbligo di giocare a porte chiuse e in campo neutro. Ora invece la cancellazione definitiva, previa cessazione del conflitto armato. Decisione che tende solo ad inasprire ulteriormente gli animi, mentre il calcio dovrebbe essere un momento di svago estraneo agli umori geo-politici. Sarò sempre dalla parte degli atleti che vedono sgretolarsi un sogno a cui si sono preparati per anni… ma per colpa di chi? Di Putin o Zelensky? Della NATO? O per colpa della stupidità umana che, come nei film americani più in voga, per non morire di fame ha bisogno d’immolare necessariamente un capro espiatorio?

Erika Eramo