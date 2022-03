PSG ennesimo flop europeo

La scorsa campagna acquisti estiva faceva ben sperare i tifosi del club parigino, ma in campo internazionale nessuna svolta

Nomi altisonanti sono stati inseriti nella rosa del PSG per questa stagione con lo scopo di trionfare in Champions. Quasi nessun acquisto invece ha reso secondo le aspettative.

Gigio Donnarumma è ritenuto tra i principali artefici della disfatta contro il Real Madrid, da un suo errore clamoroso è nata la rimonta delle merengues con tanto di tripletta griffata dal francese Benzema. Oltretutto il portiere azzurro si è spesso alternato con Navas nel difendere i pali nell’arco della stagione. Una situazione delicata che non era auspicabile.

Sergio Ramos è stato un oggetto misterioso, i tanti infortuni non lo hanno quasi praticamente mai reso disponibile, doveva portare esperienza e grinta ma non ha avuto la possibilità di dare il suo supporto in campo.

Georginio Wijnaldum a sorpresa si è ritrovato riserva. Non è scattato evidentemente il feeling con l’allenatore Pochettino.

Leo Messi è irriconoscibile, un bottino di gol così magro era quasi impossibile da pronosticare. Un giocatore smarrito che non ha inciso in positivo nella doppia sfida con il Real Madrid, anzi il suo rigore sbagliato all’andata è stato pesantissimo ai fini della qualificazione.

Achraf Hakimi è l’unico acquisto rivelatosi prezioso ma è troppo poco.

In campionato il Lilla campione in carica non si è ripetuto e il PSG non ha rivali, +13 sul Nizza secondo. Tra l’altro resta l’unico obiettivo visto che il club parigino è stato eliminato anche dalla Coppa di Francia dal Nizza e ha perso la Supercoppa francese contro il Lilla.

Neymar anche si è smarrito, solo Mbappè è stato determinante anche se non guida la classifica dei bomber nella Ligue1, sta ad una rete sotto a Ben Yedder del Monaco, rispettivamente 14 e 15 centri.

Insomma le stelle estive non hanno brillato, a parte Hakimi, e il tonfo di Madrid dovrà far riflettere gli sceicchi e il dirigente Leonardo in vista della prossima stagione.

Fonte foto: SartiraParis.com

Stefano Rizzo