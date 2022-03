Atalanta e Roma: uniche italiane in corsa

In Champions l’Inter è uscita a testa alta contro il Liverpool, mentre la Juve ha ceduto pesantemente al Villarreal

Nessuna italiana accede ai quarti di finale in Champions, il Milan e l’Atalanta non avevano superato i gironi, il club bergamasco è retrocesso poi in Europa League, inutile ai fini della qualificazione poi il successo dell’Inter, 0-1, a Liverpool alla luce dello 0-2 casalingo subìto all’andata dai nerazzurri. La Juve per la quarta volta di fila viene estromessa da squadre non irresistibili, Ajax, Lione, Porto e quest’anno Villarreal. I bianconeri hanno mollato nel secondo tempo rimediando lo 0-3. Nei quarti Chelsea-Real Madrid e Atletico Madrid-Manchester City sono i due big match. Per il Real Madrid il Chelsea è un tabù, mentre il tecnico dell’Atletico Simeone dopo aver buttato fuori lo United di CR7 agli ottavi ci proverà con il City di mister Guardiola. Le vincenti si incontreranno in semifinale. Sulla carta impegni alla portata invece per il Bayern e il Liverpool contro rispettivamente Villarreal e Benfica.

In Europa League dopo l’eliminazioni della Lazio e del Napoli nei play off ci pensa l’Atalanta a portare avanti la bandiera italiana con la doppia vittoria sul Bayer Leverkusen. Ai quarti la truppa di Gasperini affronterà un’altra tedesca il Lipsia. Chi vince sfida il Braga o il Rangers. Il Barcellona ritrovato se la vedrà con l’Eintracht Francoforte, l’ultima sfida è tra West Ham-Lione.

In Conference la Roma supera il Vitesse all’ultimo respiro grazie al gol di Abraham e giocherà di nuovo contro il Bodo Glimt, nel girone perse per 6-1. Se i giallorossi passano trovano il Leicester o il PSV, ultimi incontri Feyenoord-Slavia Praga e Marsiglia-Paok.

Fonte foto: SportTiscali.it

Stefano Rizzo