Endrick un gol ed è già storia: lui lo straniero più giovane ad aver segnato in Liga con il Real Madrid

Al Santiago Bernabeu, a una manciata di istanti dal termine del match con il Valladolid, il brasiliano sigla la rete che lo proietta negli annali dei blancos

Aspettando i gol di Vinicius e Mbappè ci pensano gli altri a regalare la prima vittoria in campionato al Real Madrid: 3-0 inflitto al Valladolid. Tra questi ecco Endrick che, dopo le segnature di Valverde e Brahim Diaz, a tempo regolamentare ampiamente scaduto mette a segno la rete numero 3. Questa oltre a blindare il risultato scrive una pagina di storia per il Real. Infatti, con i suoi 18 anni e 35 giorni, il brasiliano diventa il calciatore straniero più giovane ad aver segnato con la maglia delle merengues in Liga. L’attaccante carioca supera Varane, fino a quel momento titolare del record con 18 anni e 152 giorni. Un predestinato che non smette più di stupire, chissà che non inizi a scalare le gerarchie in avanti anche se la concorrenza è proibitiva. Vista la giovane età, però, potrà sicuramente aspettare cercando di sfruttare le occasioni che gli verranno concesse da Carlo Ancelotti. Alla prima, intanto, ha già lasciato il segno.

Glauco Dusso