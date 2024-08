Roma, doppio arrivo in vista: Abdulhamid e Danso

Tempo di lettura meno di un minuto

I giallorossi hanno chiuso per il difensore arabo e trattano il centrale austriaco. Daniele De Rossi avrà presto i suoi nuovi rinforzi

La Roma ha chiuso per Saud Abdulhamid, il primo calciatore dell’Arabia Saudita nella storia della Serie A. Sarà il nuovo laterale destro giallorosso. Abdulhamid è sbarcato ieri a Fiumicino per fare le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Abdulhamid arriva dall’Al-Hilal, squadra in cui ha militato per due stagioni e mezza segnando 5 reti: la Roma verserà nelle casse del club saudita 2,5 milioni di euro. L’ AS Roma ha raggiunto un accordo anche per Kevin Danso con il Lens. Il difensore austriaco presto sbarcherà nella Capitale. La società giallorossa spenderà 22 milioni di euro più tre di bonus per il difensore.

Sandro Caramazza

Fonte foto: tmw