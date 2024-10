Empoli in gran compagnia, ecco le squadre ancora imbattute nei migliori cinque campionati d’Europa

Tempo di lettura 2 minuti

I toscani si inseriscono tra le big del calcio tra le compagini ancora a zero sconfitte in stagione

L’Empoli è sicuramente una delle sorprese maggiori di questo primo mese abbondante di stagione; i toscani sono ancora imbattuti tra campionato e Coppa Italia e possono vantare una difesa finora solidissima. Tra gli altri club ancora senza sconfitte ci sono diverse big, dunque l’Empoli è sicuramente in ottima compagnia in questa statistica. In Serie A la Juventus non solo è imbattuta ma non ha ancora incassato reti, e se estendiamo il discorso alla Champions League c’è solo il gol del PSV nei minuti di recupero a sporcare il dato sui gol subiti. Empoli e Juventus hanno uno score rispettivamente di due vittorie e quattro pareggi e di tre vittorie e tre pareggi.

In Inghilterra invece i club ancora senza sconfitte sono l’Arsenal ed il Manchester City, entrambe con quattro successi e due pareggi; i due club sono destinati a giocarsi il campionato fino all’ultimo come nelle scorse due edizioni.

In Liga, con la recente sconfitta del Barcellona, restano imbattute le due di Madrid che si sono appena divise la posta in palio in un tesissimo derby. Il Real è a cinque successi mentre l’Atletico insegue a quattro, tanti campioni nelle due squadre a fare la differenza.

In Germania a sorpresa non c’è il Leverkusen sconfitto dal Lipsia, che al contrario resta insieme al Bayern Monaco con la casella delle sconfitte ancora vuota. I bavaresi sono a quattro successi mentre la squadra della Red Bull è a tre ed insegue in classifica con due punti di ritardo.

Infine in Francia ci sono ben tre club ancora senza sconfitte; Psg e Monaco guidano la classifica con cinque successi e un pareggio a testa, mentre il Lens fa più fatica ma resta imbattuto grazie ai quattro pareggi ottenuti in sei incontri.

Tante big presenti in questa lista dunque, con l’Empoli che può vantarsi di farne parte almeno per un’altra settimana.

Fonte foto: tuttomercatoweb.com

Alessandro Fornetti