Genoa convinto, ecco il ritorno in serie A di Mario Balotelli

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante classe 1990 sbarca in Liguria per rimettersi finalmente in gioco nel campionato italiano, oggi le visite e la firma sul suo contratto con i rossoblu

C’è voluto diverso tempo ma alla fine il Genoa si è convinto. Mario Balotelli sarà un nuovo giocatore del Grifone, in giornata si sottoporrà alle visite e firmerà il suo contratto annuale da 500 mila euro più bonus legati a gol e presenze. Dopo l’esperienza in Turchia all’Adana Demirspor un’ultima chiamata per il calciatore ormai 34enne. Dotato di un grandissimo talento dissipato, però, nel corso degli anni con comportamenti e scelte discutibili. Gilardino aveva dato il suo benestare nella conferenza che anticipava il match con la Lazio, nelle ultime ore l’operazione si è concretizzata. Il Genoa dopo importanti infortuni aveva bisogno di innesti in fase offensiva. Dopo l’arrivo di Gaston Pereiro sono stati sondati diversi profili come punta centrale. La scelta è poi ricaduta su Balotelli e sulla sua voglia di rivalsa per tentare di evitare la retrocessione. Ora la palla passa a lui, per dimostrare che qualcosa di buono è ancora in grado di farlo.

Glauco Dusso