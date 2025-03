Elmas e Casadei, che impatto! La metamorfosi Torino passa soprattutto da loro

Tempo di lettura 3 minuti

Adattamento incredibile dei cavalli di ritorno in serie A, due pedine che potrebbero costituire la base dei granata per il futuro

A volte ritornano e a volte è anche un bene. Il Torino nel mercato invernale ha messo a segno una doppia operazione che sta fruttando non poco sul campo. Vanoli avrebbe voluto un attaccante in più per sopperire all’infortunio di Zapata ma si può dire che non gli è andata male. La bravura di un allenatore sta anche nell’adattarsi in corsa. Il cambio di modulo, rispetto a inizio anno, ha segnato una svolta per la squadra granata. Tutto questo, però, è stato possibile grazie a due innesti fondamentali. Si tratta di Cesare Casadei ed Eljif Elmas, due ex del campionato italiano, che forse alle prime due della classe avrebbero fatto comodo in questo momento.

Inter e Napoli, infatti, non hanno puntato su di loro, liberandosene anzitempo. I nerazzurri nel 2022 ingolositi dalla cifra messa sul piatto dal Chelsea per un 19enne senza presenze in serie A. Il Napoli probabilmente non convinto dalle prestazioni altalenanti del macedone che però non veniva schierato con continuità. Nel gennaio 2024 le lusinghe del Lipsia sono state accettate per 24 milioni di euro. Un amore coi tedeschi mai sbocciato, l’arrivo a Torino è stata conseguenza diretta della situazione. Lui quattro anni più grande del collega aveva già dimostrato di poterci stare a determinati livelli.

Arriviamo ai giorni d’oggi e alle intuizioni del Torino. La squadra non gira a dovere, dando vita a prestazioni al limite della sopportazione per i tifosi con poco gioco e poche palle gol. Gennaio arriva come la salvezza, una possibilità di mettere mano alla formazione. Come già detto tutti si aspettavano una punta, arrivano due centrocampisti con caratteristiche ben precise. Casadei, stazza e presenza in mezzo al campo con inserimenti in zona offensiva, Elmas tecnica e gol. Vanoli passa dal 3-5-2 al 4-2-3-1.

Dal loro arrivo 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta ma soprattutto 9 gol in 5 gare. Elmas ne ha messi a segno 3, Casadei 1 rete e 1 assist, quest’ultimo proprio per il compagno macedone. Entrambi sono entrati in un meccanismo che sembra funzionare e che sta portando il Toro a risultati interessanti. D’altronde non è importante il numero di punte, ma il modo in cui si attacca. Lo stesso Che Adams sembra più a suo agio in questo impianto di gioco aprendo spazi per gli inserimenti da dietro.

Le riflessioni finali sono diverse. Intanto i tifosi si augurano che la società riscatti Elmas con un investimento che ad oggi sembra necessario. Casadei, che invece è già a titolo definitivo, sta dimostrando che può essere utile anche alla causa azzurra e Spalletti ci starà facendo più di un pensiero per i prossimi impegni azzurri. Infine torniamo a Inter e Napoli: nell’emergenza attuale due pedine del genere le avrebbero sicuramente impiegate.

Glauco Dusso