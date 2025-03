Donnarumma vola da eroe in Nazionale e col PSG vuole tutto

Tempo di lettura 3 minuti

Il portierone dell’Italia, dopo aver portato i parigini ai quarti di finale di Champions League, sarà grande protagonista nel doppio confronto con la Germania

Giù le mani da Gigio, giù le mani dal top player della Nazionale azzurra. Gigio Donnarumma si è ripreso tutto e lo fa ha fatto anche con gli interessi. Sì perché quando c’è da criticare qualcuno in Nazionale o al PSG, suo club di appartenenza, guarda caso il principale indiziato è proprio il ventiseienne di Castellamare di Stabia. Donnarumma, da fuoriclasse, risponde sempre a suo modo: ossia con le prodezze in campo. Martedì sera, il PSG ha raggiunto i quarti di finale di Champions League battendo ai rigori il Liverpool di Slot. Dopo lo 0-1 immeritato dell’andata al Parco dei Principi, i parigini hanno fatto 1-0 all’Anfield. Una sfida infinita, protratta fino ai rigori, con la vittoria della squadra di Luis Enrique. Successo che, appunto, ha portato la firma di Donnarumma, capace di neutralizzare i tiri di Darwin Nunez e Curtis Jones. Ora si vola in Nazionale.

Sono uscite le convocazioni di Luciano Spalletti per la doppia sfida dell’Italia in Nations League contro la Germania. Il 20, per gli azzurri ci sarà l’andata dei quarti di finale a San Siro, mentre il 23 la partita di ritorno in Germania, al Westfalenstadion di Dortmund. Un doppio confronto prestigioso, che dirà tanto sul percorso dei ragazzi di Spalletti, intrapreso dopo la disfatta all’ultimo Europeo. Donnarumma sarà ovviamente il capitano e il leader di questa squadra. A proposito di Nazionale, tra le novità di Spalletti c’è il giovane del Torino Cesare Casadei, e il ritiro della nazionale si terrà ad Appiano Gentile, centro sportivo dell’Inter.

Donnarumma guiderà appunto l’Italia verso questo doppio confronto con la Germania. L’ex portiere del Milan non vuole porsi alcun limite. L’equazione rimane sempre la stessa: vincere e continuare a vincere. Gigio, insieme al suo PSG, è in corsa per il leggendario triplete. Infatti, la squadra parigina, così come Real Madrid, Barcellona e Inter, sta ancora giocando su tutti i fronti: Ligue 1 (il grosso sembra fatto, visto il gap di 16 punti dal Marsiglia secondo, in Coppa di Francia (semifinali contro il Dunkerque, club di Ligue 2) e appunto Champions League (ai quarti ci sarà proprio il Barça). Donnarumma è pronto a proteggere i pali del suo PSG, col sogno di diventare il quinto giocare italiano a raggiungere questo traguardo, dopo gli interisti del 2010: Marco Materazzi, Mario Balotelli, Davide Santon e Francesco Toldo (quest’ultimo scese in campo in Coppa Italia in tre occasioni).

Sandro Caramazza

Fonte foto: bbc sports