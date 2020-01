Elenco ex giocatori, allenatori e giornalisti intervistati da passionedelcalcio

Attraverso il sito, la radio e la rivista siamo riusciti ad entrare in contatto con chi ha scritto la storia del calcio italiano e non solo

A

375 Christian Abbiati ex por. anni ’90, 2000 e 2010 Milan, Juve, Torino, Atletico Madrid

283 Daniele Adani ex dif. anni ’90 e 2000 Fiorentina, Inter

259 Massimo Agostini ex att. anni ’80 e ’90 Roma, Milan, Parma, Napoli

224 Aldo Agroppi ex cen. anni ’60 e ’70 Torino – ex all. Fiorentina

207 Demetrio Albertini ex cen. anni ’90 e 2000 Milan, Atletico Madrid, Lazio, Atalanta, Barcellona

234 Josè Altafini ex att. anni ’50, ’60 e ’70 Milan, Napoli, Juventus

169 Spillo Altobelli ex att. anni ’70 e ’80 Inter, Juventus

298 Marco Amelia ex por. anni 2000 e 2010 Genoa, Milan

142 Daniele Amerini ex cen. anni ’90 Fiorentina, Verona

376 Raffaele Ametrano ex cen. anni ’90, 2000 e 2010 Udinese, Verona, Napoli

130 Christian Amoroso ex cen. ’90 e 2000 Fiorentina, Bologna

45 Lorenzo Amoruso ex dif. anni ’90 Fiorentina, Glasgow Rangers

91 Nicola Amoruso ex att. anni ’90 e 2000 Sampdoria, Juventus, Napoli, Torino, Parma, Atalanta

35 Pietro Anastasi ex att. anni ’60 e ’70 Juventus, Inter

85 Alessandro Antinelli giornalista Rai

32 Giancarlo Antognoni ex cen. anni ’70 e ’80 Fiorentina

377 Francesco Antonioli ex por. anni ’90 e 2000 Milan, Bologna, Roma, Sampdoria

145 Luca Ariatti ex cen. anni 2000 Fiorentina, Atalanta

165 Salvatore Aronica ex dif. anni 2000 e 2010 Napoli

139 Tonino Asta ex cen. anni ’90 e 2000 Torino, Napoli

B

325 Guglielmo Bacci ex cen. anni ’70 e ’80 Roma, Udinese

71 Adriano Bacconi giornalista Rai

29 Dino Baggio ex cen. anni ’90 e 2000 Torino, Inter, Juventus, Parma, Lazio

11 Salvatore Bagni ex cen. anni ’80 Inter, Napoli

51 Osvaldo Bagnoli ex cen. anni ’50 e ’60 Milan, Verona, Udinese – ex all. Verona, Genoa, Inter

98 Ciccio Baiano ex att. anni ’90 Fiorentina

115 Davide Baiocco ex cen. anni 2000 Juventus

256 Enzo Baldini giornalista Rai

406 Davide Ballardini ex cen. – ex all. Cagliari, Lazio, Genoa, Bologna

143 David Balleri ex dif. anni ’90 Parma, Sampdoria

61 Marco Ballotta ex por. anni ’90 Parma, Lazio, Inter

261 Marco Baroni ex dif. anni ’80 e ’90 Udinese, Roma, Napoli, Bologna, Verona

284 Roberto Baronio ex cen. anni ’90 e 2000 Lazio, Fiorentina, Udinese

352 Marino Bartoletti giornalista Rai, Mediaset, Guerin Sportivo

334 Alberto Batistoni ex dif. anni ’60 e ’70 Verona, Roma

21 Sergio Battistini ex dif. anni ’80 e ’90 Milan, Fiorentina, Inter

144 Oliviero Beha giornalista Rai, TuttoSport

303 Claudio Bellucci ex att. anni ’90 e 2000 Sampdoria, Napoli, Bologna

242 Mauro Bellugi ex dif. anni ’70 Inter, Bologna, Napoli

159 Antonio Benarrivo anni ’90 e 2000 Parma

97 Mario Beretta ex gioc. anni ’70 – ex all. Parma, Torino

260 Cristiano Bergodi ex dif. anni ’80 e ’90 Lazio

230 Beppe Bergomi ex dif. anni ’80 e ’90 Inter

126 Roberto Bernabai giornalista Telemontecarlo

374 Nicola Berti ex cen. anni ’80 e ’90 Fiorentina, Inter, Tottenham

411 Mario Bertini ex cen. anni ’60 e ’70 Fiorentina, Inter

307 Paolo Beruatto ex dif. anni ’80 Torino, Lazio

304 Federico Bettoni ex cen. anni ’90 Fiorentina

79 Gianni Bezzi giornalista Rai

344 Oberdan Biagioni ex cen. anni ’90 Udinese

228 Ottavio Bianchi ex cen. anni ’60 e ’70 Napoli, Atalanta, Milan, Cagliari – ex all. Atalanta, Napoli, Roma, Inter, Fiorentina – ex dir. Fiorentina

148 Roberto Biffi ex dif. anni ’80 e ’90 Milan, Palermo

378 Albertino Bigon ex cen. anni ’70 e ’80 Milan, Lazio – ex all. Napoli, Udinese, Sion

241 Alessandro Birindelli ex dif. anni ’90 e 2000 Juventus

109 Aldo Biscardi giornalista Rai

202 Pierpaolo Bisoli ex cen. anni ’90 Cagliari – ex all. Cagliari, Bologna

87 Stefano Bizzotto giornalista Rai

351 Lucia Blini giornalista Mediaset

104 Bruno Bolchi ex cen. anni ’50 e ’60 Inter, Atalanta, Torino – ex all. Atalanta, Genoa

134 Dario Bonetti ex dif. anni ’80 e ’90 Roma, Sampdoria, Milan, Verona, Juventus

137 Ivano Bonetti ex cen. anni ’80 e ’90 Genoa, Juventus, Atalanta, Bologna, Sampdoria, Torino

301 Loris Boni ex cen anni ’70 e ’80 Sampdoria, Roma

276 Massimo Bonini ex cen. anni ’80 e ’90 Juventus, Bologna

37 Roberto Boninsegna ex att. anni ’60 e ’70 Cagliari, Inter, Juventus

321 Ivano Bordon ex por. anni ’70 e ’80 Inter, Sampdoria

250 Marco Branca ex att. anni ’80 e ’90 Udinese, Sampdoria, Fiorentina, Parma, Roma, Inter – ex dir. Inter

258 Massimo Briaschi ex att. anni ’80 Cagliari, Genoa, Juventus

198 Matteo Brighi cen. anni 2000 e 2010 ex Juventus, Bologna, Parma, Roma, Atalanta, Torino

62 Sergio Brio ex dif. anni ’80 Juventus

122 Giuseppe Brizi ex dif. anni ’60 e ’70 Fiorentina

14 Cristian Brocchi ex cen. anni 2000 e 2010 Verona, Inter, Milan, Fiorentina, Lazio – ex all. Milan

117 Luciano Bruni ex cen. anni ’80 Fiorentina, Verona

60 Pasquale Bruno ex dif. anni ’80 e ’90 Juventus, Torino, Fiorentina

54 Giuseppe Bruscolotti ex dif. anni ’70 e ’80 Napoli

49 Enzo Bucchioni giornalista Guerin Sportivo

188 Gigi Buffon por. anni ’90, 2000 e 2010 ex Parma, Juventus

329 Enrico Buonocore ex att. anni ’90 e 2000 Venezia

41 Tarcisio Burgnich ex dif. Juventus, Inter, Napoli – ex all. Bologna, Genoa

379 Renato Buso ex cen. anni ‘80, ’90 Juve, Fiorentina, Sampdoria, Napoli, Lazio, Cagliari

C

156 Antonio Cabrini ex dif. anni ’70, ’80 e ’90 Atalanta, Juventus, Bologna

33 Gigi Cagni ex dif. anni ’70 Brescia – ex all. Verona, Genoa, Sampdoria, Parma

185 Ernesto Calisti ex dif. anni ’80 e ’90 Lazio, Fiorentina, Verona

199 Alessandro Calori ex dif. anni ’90 Udinese

240 Giancarlo Camolese ex cen. Lazio anni ’80 – ex all. Torino

245 Vincent Candela ex dif. anni ’90 e 2000 Roma, Udinese

343 Francesco Cappelli ex dif. anni ’60 Roma

402 Massimiliano Cappioli ex cen. anni ’80 e ’90 Cagliari, Roma, Udinese, Atalanta, Bologna

25 Massimo Caputi giornalista Telemontecarlo, Rai

262 Amedeo Carboni ex dif. anni ’80, ’90 e 2000 Sampdoria, Roma, Valencia – ex dir. Valencia

363 Giorgia Cardinaletti giornalista Rai

296 Fabio Caressa giornalista Sky, Guerin Sportivo, Corriere dello Sport

346 Pietro Carmignani ex por. anni ’70 Juventus, Napoli, Fiorentina – ex all. Parma

50 Daniele Carnasciali ex dif. anni ’90 Fiorentina, Bologna

324 Andrea Carnevale ex att. anni ’80 e ’90 Udinese, Napoli, Roma

110 Stefano Carobbi ex dif. anni ’90 Milan, Fiorentina

362 Massimo Carrera ex dif. anni ’90 e 2000 Juventus, Atalanta, Napoli – ex all. Spartak Mosca

373 Arianna Caruso giocatrice cen. anni 2010 Roma, Juventus

340 Walter Casaroli ex att. anni ’70 Roma

380 Pierluigi Casiraghi ex att. anni ‘90 Juve, Lazio, Chelsea – ex ct Italia Under 21

381 Ilario Castagner ex att. anni ’60 Perugia – ex all. anni ’70 e ’80 Perugia, Lazio, Milan, Inter

244 Lucas Castroman ex cen. anni 2000 Lazio, Udinese

47 Franco Causio ex cen. anni ’70 e ’80 Juventus, Udinese, Inter

28 Alberto Cavasin ex dif. anni ’70 e ’80 Atalanta – ex all. Fiorentina, Sampdoria

412 Pierluigi Cera ex cen/dif anni ’50, ’60 e ’70 Verona, Cagliari

252 Giovanni Cervone ex por. anni ’80 e ’90 Genoa, Verona, Roma

7 Luciano Chiarugi ex att. anni ’60 e ’70 Fiorentina, Milan, Napoli, Sampdoria, Bologna

239 Odoacre Chierico ex cen. anni ’70 e ’80 Inter, Roma, Udinese

189 Enrico Chiesa ex att. anni ’90 e 2000 Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio

210 Marco Civoli giornalista Rai

20 Fulvio Collovati ex dif. ’70, ’80 e ’90 Milan, Inter, Udinese, Roma, Genoa

6 Franco Colomba ex cen. anni ’70 e ’80 Bologna – ex all. Napoli, Cagliari, Bologna, Parma

78 Ciccio Colonnese ex dif. anni ’90 e 2000 Roma, Napoli, Inter, Lazio

285 Gianni Comandini ex att. anni ’90 e 2000 Milan, Atalanta, Genoa

275 Maurizio Compagnoni giornalista Sky

421 Paolo Condò giornalista Gazzetta e Sky

332 Paolo Conti ex por. anni ’70 e ’80 Roma, Verona, Sampdoria, Fiorentina

112 Ciccio Cordova ex cen. anni ‘60 e ’70 Roma e Lazio

305 Eugenio Corini ex cen. anni ’90 e 2000 Juventus, Sampdoria, Napoli, Verona, Torino

175 Gigi Corino ex dif. anni ’90 Lazio

229 Elio Corno giornalista 7 Gold

57 Bernardo Corradi ex att. anni 2000 Cagliari, Lazio, Valencia, Parma, Manchester City, Udinese

157 Mariolino Corso ex cen. anni ’50, ’60 e ’70 Inter, Genoa – ex all. Inter

413 Serse Cosmi ex all. Genoa, Udinese

246 Roberto Cravero ex dif. anni ’80 e ’90 Torino, Lazio

382 Massimo Crippa ex cen. anni ’80 e ’90 Torino, Napoli , Parma

282 Michele Criscitiello giornalista Sportitalia

30 Tiziano Crudeli giornalista 7 Gold

211 Riccardo Cucchi giornalista Rai, Corriere dello Sport

203 Italo Cucci giornalista Rai, Guerin Sportivo, Corriere dello Sport

216 Antonello Cuccureddu ex dif. anni ’70 e ’80 Juventus, Fiorentina

273 Fabio Cudicini ex por. anni ’50, ’60 e ’70 Udinese, Roma, Milan

341 Emanuele Curcio ex cen/att anni ’70 Roma

D

208 Gaetano D’Agostino ex cen. 2000 e 2010 Roma, Udinese, Fiorentina

128 Vincenzo D’Amico ex cen. anni ’70 e ’80 Lazio e Torino

200 Dario Dainelli dif. anni 2000 e 2010 ex Verona, Fiorentina, Genoa

69 Tony Damascelli giornalista Radio Radio

322 Oscar Damiani ex att. anni ’70 e ’80 Napoli, Juventus, Genoa, Milan, Lazio

248 Gigi De Agostini ex dif./cen. anni ’80 e ’90 Udinese, Verona, Juventus, Inter

107 Guido De Angelis giornalista Mediaset

168 Gianni De Biasi ex cen. anni ’70 e ’80 Brescia – ex all. Torino, Udinese – ex C.T. Albania

67 Gigi De Canio ex dif. anni ’70 e ’80 – all. Udinese, Napoli, Genoa

10 Gianfranco De Laurentis giornalista Rai

414 Michele De Nadai ex dif. / cen. anni ’70 e ’80 Roma, Lazio

249 Nando De Napoli ex cen. anni ’80 e ’90 Napoli, Milan

15 Picchio De Sisti ex cen. anni ’60 e ’70 Roma, Fiorentina – ex all. Fiorentina, Udinese

366 Marco Delvecchio ex att. anni ’90 e 2000 Udinese, Inter, Roma, Parma

383 Stefano Desideri ex cen. anni ’80 e ’90 Roma, Inter, Udinese

197 Gigi Di Biagio ex cen. anni ’90 e 2000 Roma, Inter – C.T. Italia Under 21

113 Antonio Di Carlo ex cen. anni ’80 Roma e Genoa

96 Mimmo Di Carlo ex cen. anni ’90 Vicenza – ex all. Parma, Sampdoria

121 Alberto Di Chiara ex cen. anni ’80 e ’90 Fiorentina, Parma

219 Stefano Di Chiara ex dif. anni ’80 Genoa

23 Antonio Di Gennaro ex cen. anni ’80 Fiorentina, Verona

105 Angelo Di Livio ex cen. anni ’90 e 2000 Juventus, Fiorentina

65 Gianni Di Marzio ex gioc. anni ’60 – ex all. Napoli, Genoa

63 Fabrizio Di Mauro ex cen. anni ’80 e ’90 Roma, Fiorentina, Lazio

286 Totò Di Natale ex att. anni 2000 e 2010 Udinese

350 Angelo Domenghini ex cen/att anni ’60 e ’70 Atalanta, Inter, Cagliari, Roma, Verona

354 Giancarlo Dotto giornalista Corriere dello Sport

E

384 Mauro Esposito ex att. anni 2000 Udinese, Cagliari, Roma

F

103 Mario Faccenda ex dif. anni ’80 e ’90 Genoa, Fiorentina

403 Paolo Faccini ex att. anni ’80 Roma

311 Fabrizio Failla giornalista Rai

26 Pierino Fanna ex cen. anni ’70 e ’80 Juventus, Verona, Inter

5 Eugenio Fascetti ex cen. anni ’60 Juve, Lazio – ex all. Lazio, Torino, Verona, Bari

217 Dino Fava ex att. anni 2000 Udinese, Bologna

385 Giuseppe Favalli ex dif. anni ’90 e 2000 Lazio, Inter, Milan

243 Luciano Favero ex dif. anni ’80 e ’90 Juventus, Verona

328 Paola Ferrari giornalista Rai

386 Moreno Ferrario ex dif. anni ‘70 e ‘80 Napoli, Roma

182 Giacomo Ferri ex dif. anni ’80 Torino

190 Riccardo Ferri ex dif. anni ’80 e ’90 Inter, Sampdoria

151 Antonio Filippini ex cen. anni ’90 e 2000 Lazio

264 Emanuele Filippini ex cen. anni ’90 e 2000 Parma, Lazio, Bologna

12 Stefano Fiore ex cen. anni ’90 e 2000 Parma, Udinese, Lazio, Valencia, Fiorentina, Torino

131 Aldo Firicano ex dif. anni ’90 Udinese, Cagliari, Fiorentina

163 Gaetano Fontana ex cen. anni 2000 Fiorentina, Napoli

196 Davide Fontolan ex cen. anni ’80, ’90 e 2000 Udinese, Genoa, Inter, Bologna, Cagliari

125 Silvano Fontolan ex dif. anni ’70 e ’80 Inter, Verona

356 Daniele Fortunato ex cen. anni ’80 e ’90 Atalanta, Juventus, Torino

387 Ugo Francica Nava giornalista LA7

247 Giovanni Francini ex dif. anni ’80 e ’90 Torino, Napoli

140 Pierluigi Frosio ex dif. anni ’70 e ’80 Perugia – ex all. Atalanta

181 Beppe Furino ex cen. anni ’70 e ’80 Juventus

294 Andrea Fusco giornalista Rai

74 Diego Fuser ex cen. anni ’80 e ’90 Torino, Milan, Fiorentina, Lazio, Parma, Roma

183 Luca Fusi ex cen. anni ’80 e ’90 Sampdoria, Napoli, Torino, Juventus

G

254 Fabio Galante ex dif. anni ’90 e 2000 Genoa, Inter, Torino

206 Italo Galbiati ex cen. anni ‘50 Inter – ex all. Milan

3 Roberto Galbiati ex dif. anni ’70 e ’80 Inter, Fiorentina, Torino, Lazio

34 Giuseppe Galderisi ex att. anni ’80 Juventus, Verona, Milan, Lazio

77 Giampiero Galeazzi giornalista Rai

266 Roberto Galia ex dif./cen. anni ’80 e ’90 Sampdoria, Verona, Juventus

388 Giovanni Galli ex por. anni ’70, ’80 e ’90 Fiorentina, Milan, Napoli, Torino, Parma

8 Maurizio Ganz ex att. anni ’80 e ’90 Sampdoria, Atalanta, Inter, Milan, Fiorentina

102 Renzo Garlaschelli ex cen. anni ’70 e ’80 Lazio

389 Luigi Garzya ex dif. anni ’80, ’90 e 2000 Roma, Torino

160 Claudio Gentile ex dif. anni ’70 e ’80 Juventus, Fiorentina – ex C.T. Italia Under 21

330 Bruno Gentili giornalista Rai

88 Giuliano Giannichedda ex cen. anni ’90 e 2000 Udinese, Lazio, Juventus

177 Giuseppe Giannini ex cen. Roma anni ’80 e ’90 – ex all. Verona

174 Alberto Ginulfi ex por. anni ’60 e ’70 Roma, Verona

218 Bruno Giordano ex att. anni ’70 e ’80 Lazio, Napoli, Bologna

422 Lamberto Giorgi giornalista Rai e TeleRoma56

314 Federico Giunti ex cen. anni ’90 e 2000 Parma, Milan, Besiktas, Bologna

81 Amedeo Goria giornalista Rai

17 Ciccio Graziani ex att. anni ’70 e ’80 Torino, Fiorentina, Roma, Udinese – ex all. Fiorentina

390 Angelo Gregucci ex dif. anni ‘80 Lazio, Torino – ex all. Atalanta

154 Matteo Guardalben ex por. anni ’90 Verona, Parma

391 Vincenzo Guerini ex cen. anni ’70 Fiorentina – ex all. Bologna, Ancona, Napoli, Fiorentina

H

16 Kurt Hamrin ex att. anni ’50 e ’60 Juventus, Fiorentina, Milan, Napoli

306 Dario Hubner ex att anni ’90 e 2000 Brescia e Piacenza

I

326 Beppe Iachini ex cen. anni ’80 e ’90 Verona, Fiorentina – ex all. Sampdoria, Udinese

409 Vincenzo Iaquinta ex att. anni 2000 e 2010 Udinese, Juventus

141 Mario Ielpo ex por. anni ’80 e ’90 Lazio, Cagliari, Milan, Genoa

359 Mark Iuliano ex dif. anni ’90 e 2000 Bologna, Juventus

392 Francesco Izzi – giornalista LA7

J

39 Xavier Jacobelli giornalista Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport

L

308 Salvatore Lanna ex dif. anni ’90 e 2000 Chievo, Torino, Bologna

281 Franco Lauro giornalista Rai

367 Cristian Ledesma ex cen. anni 2000 e 2010 Lazio

255 Nicola Legrottaglie ex dif. anni 2000 e 2010 Juventus, Bologna

335 Liborio Liguori ex dif. anni ’70 Roma

164 Marcello Lippi ex dif. anni ’70 Sampdoria – ex all. Atalanta, Napoli, Juventus, Inter – ex C.T. Italia

186 Fabio Liverani ex cen. anni 2000 Lazio, Fiorentina – ex all. Genoa

93 Giovanni Lodetti ex cen. anni ’60 e ’70 Milan, Sampdoria

292 Marco Lollobrigida giornalista Rai

393 Attilio Lombardo ex cen. anni ‘90 e 2000 Sampdoria, Juventus, Lazio

116 Fabrizio Lorieri ex por. anni ’80, ’90 e 2000 Torino, Roma, Genoa

167 Giacomino Losi ex dif. anni ’50 e ’60 Roma

394 Cristiano Lucarelli ex att. ’90 e 2000 Atalanta, Valencia, Torino, Livorno, Napoli

357 Gianluca Luppi ex dif. anni ’80, ’90 e 2000 Bologna, Juventus, Fiorentina, Atalanta, Napoli

365 Luca Luzardi ex dif. anni ’90 Lazio, Napoli

331 Ezio Luzzi giornalista Rai

M

80 Fabrizio Maffei giornalista Rai

415 Domenico Maggiora ex dif. / cen. anni ’70 e ’80 Roma, Sampdoria, Cagliari

52 Ardico Magnini ex dif. anni ’50 Fiorentina, Genoa

293 Oscar Magoni ex cen. anni ’90 Atalanta, Genoa, Bologna, Napoli

291 Marino Magrin ex cen. anni ’80 e ’90 Atalanta, Juventus, Verona

327 Gigi Maifredi ex gioc. anni ’70 – ex all. Bologna, Juventus, Genoa

265 Jimmy Maini ex cen. anni ’90 Roma, Vicenza, Milan, Bologna, Parma

407 Saul Malatrasi ex dif Fiorentina, Roma, Inter, Milan

18 Cesare Maldini ex dif. anni ’50 e ’60 Milan, Torino – ex all. Milan, ex. C.T. Italia Under 21, Italia, Paraguay

187 Alberto Malusci ex dif. anni ’80 e ’90 Fiorentina, Marsiglia

108 Alberto Mandolesi giornalista Radio Dimensione Suono

237 Andrea Mandorlini ex dif. anni ’70, ’80 e ’90 Torino, Atalanta, Inter, Udinese – ex all. Atalanta, Bologna, Verona, Genoa

231 Pedro Manfredini ex att. anni ’60 Roma

220 Lionello Manfredonia ex cen. anni ’70 e ’80 Lazio, Juventus, Roma

82 Pippo Maniero ex att. ’90 e 2000 Atalanta, Sampdoria, Verona, Parma, Milan, Torino

166 Alessandro Mannini ex por. ’80 e ’90 Fiorentina

95 Moreno Mannini ex dif. anni ’80 e ’90 Sampdoria

48 Mario Maraschi ex att. anni ’60 e ’70 Milan, Lazio, Bologna, Fiorentina, Cagliari, Sampdoria

278 Luca Marchegiani ex por. anni ’80, ’90 e 2000 Torino, Lazio

118 Rino Marchesi ex cen. anni ’60 Fiorentina, Lazio – ex all. Napoli, Inter, Juventus, Udinese

401 Marco Marchionni ex cen. anni 2000 e 2010 Parma, Juventus, Fiorentina

395 Dario Marcolin ex cen. anni ‘90 e 2000 Lazio, Cagliari, Genoa, Sampdoria, Napoli

64 Gianpiero Marini ex cen. anni ’70 e ’80 Inter

423 Pasquale Marino ex cen. anni ’90 Catania e ex all. Catania, Udinese, Parma, Genoa

315 Raimondo Marino ex dif. anni ’80 Napoli e Lazio

70 Domenico Marocchino ex cen. anni ’70 e ’80 Atalanta, Juventus, Sampdoria, Bologna

135 Giovanna Martini giornalista 7 Gold

319 Luigi Martini ex dif. anni ’70 Lazio

83 Giorgio Martino giornalista Rai

396 Salvatore Matrecano ex dif. anni ‘90 Parma, Napoli, Udinese

353 Stefano Mattei giornalista Rai

172 Mario Mattioli giornalista Rai

269 Massimo Mauro ex cen. anni ’80 e ’90 Udinese, Juventus, Napoli – ex dir. Genoa

355 Bruno Mazzia ex cen. anni ’60 e ’70 Juventus, Lazio

225 Marco Mazzocchi giornalista Rai

66 Sandro Mazzola ex cen. anni ’60 e ’70 Inter

119 Carletto Mazzone ex cen. anni ’60 Ascoli – ex all. Ascoli, Fiorentina, Bologna, Cagliari, Roma, Napoli

132 Alessandro Melli ex att. anni ’90 Parma, Sampdoria, Milan

46 Claudio Merlo ex cen. anni ’60 e ’70 Fiorentina, Inter

309 Luca Mezzano ex dif. anni ’90 e 2000 Torino, Inter, Bologna

123 Valentina Mezzaroma ex Vice Presidente Siena

114 Renato Miele ex dif. anni ’80 Lazio

111 Luigi Milan ex cen. anni ’60 Udinese, Fiorentina, Atalanta

364 Mauro Milanese ex dif. anni ’90 Torino, Napoli, Parma, Inter

271 Gianni Minà giornalista Rai

36 Luciano Moggi ex dirigente Juventus, Roma, Lazio, Torino, Napoli

1 Emiliano Mondonico ex att. anni ’60 Torino – ex all. Atalanta, Torino, Napoli, Fiorentina

22 Paolo Monelli ex att. anni ’80 Fiorentina, Lazio

138 Vincenzo Montefusco ex cen. anni ’60 e ’70 Napoli – ex all. Napoli

227 Francesco Moriero ex cen. anni ’80, ’90 e 2000 Cagliari, Roma, Inter, Napoli

337 Giorgio Morini ex cen. anni ’70 Roma, Milan

4 Bortolo Mutti ex cen. anni ’70 e ’80 Atalanta – ex all. Napoli, Atalanta

310 Roberto Muzzi ex att. anni ’90 e 2000 Roma, Cagliari, Udinese, Lazio, Torino

N

397 Franco Nanni ex cen. anni ’70 Lazio, Bologna

368 Marco Nappi ex att. anni ’80 e ’90 Genoa, Fiorentina, Udinese, Atalanta

338 Piergiorgio Negrisolo ex dif/cen anni ’60 e ’70 Sampdoria, Roma, Verona

161 Sebino Nela ex dif. anni ’70, ’80 e ’90 Genoa, Roma, Napoli

94 Carlo Nesti giornalista Rai, Guerin Sportivo, TuttoSport

398 Walter Novellino ex att. anni ’70 e ’80 Milan – ex all. Napoli, Sampdoria,Torino

O

404 Emidio Oddi ex dif. anni ’80 Verona, Roma, Udinese

178 Giancarlo Oddi ex dif. anni ’70 Lazio

370 Luis Oliveira ex att. anni ’90 e 2000 Anderlecht, Cagliari, Fiorentina, Bologna

339 Angelo Orazi ex cen. anni ’60, ’70 e ’80 Roma, Verona, Udinese

192 Lele Oriali ex cen. anni ’70 e ’80 Inter, Fiorentina

358 Alessandro Orlando ex dif. anni ’90 Udinese, Parma, Sampdoria, Milan, Juventus, Fiorentina, Cagliari

106 Nando Orsi ex por. anni ’80 e ’90 Lazio

124 Alberto Orzan ex cen. anni ’50 e ‘60 Udinese, Fiorentina

120 Marco Osio ex cen. anni ’90 Parma, Torino, Palmeiras

P

146 Pasquale Padalino ex dif. anni 90’ e 2000 Fiorentina, Bologna

263 Giancarlo Padovan giornalista TuttoSport

371 Paolo Paganini Giornalista Rai

226 Gianluca Pagliuca ex por. anni ’80, ’90 e 2000 Sampdoria, Inter, Bologna

214 Pierluigi Pagni ex dif. anni ’60 Lazio

72 Ruggiero Palombo giornalista Gazzetta dello Sport

9 Pippo Pancaro ex dif anni ’90 e 2000 Cagliari, Lazio, Milan, Fiorentina, Torino

195 Christian Panucci ex dif. anni ’90 e 2000 Genoa, Milan, Real Madrid, Inter, Chelsea, Monaco, Roma, Parma – C.T. Albania

360 Michele Paramatti ex dif. anni ’90 e 2000 Bologna, Juventus

270 Fausto Pari ex cen. anni ’80 e ’90 Sampdoria, Napoli

418 Mirko Pavinato ex dif. anni ’50 e ’60 Bologna

361 Michele Pazienza ex cen. anni 2000 e 2010 Udinese, Fiorentina, Napoli, Juventus, Bologna

302 Franco Peccenini ex dif. anni ’70 Roma

24 Eraldo Pecci ex cen. anni ’70 e ’80 Bologna, Torino, Fiorentina, Napoli

75 Alfredo Pedullà giornalista Sportitalia

233 Ivan Pelizzoli por. anni 2000 e 2010 Roma

236 Ernesto Pellegrini ex Presidente Inter

58 Giuseppe Pellicanò ex por. anni ’80 Fiorentina

176 Mario Pennacchia giornalista Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport

342 Domenico Penzo ex att. anni ’70 e ’80 Roma, Verona, Juve, Napoli

400 Simone Perrotta ex cen. anni ’90, 2000 e 2010 Juventus, Roma

201 Fabio Petruzzi ex dif. ’90 e 2000 Roma, Bologna

238 Giovanni Piacentini ex cen. anni ’90 Roma, Fiorentina, Atalanta, Bologna

297 Sandro Piccinini giornalista Mediaset

147 Bepi Pillon gioc. anni ’70 e ’80 – ex all. Genoa

19 Celeste Pin ex dif. anni ’80 e ’90 Fiorentina e Verona

408 Massimo Piscedda ex dif. anni ’80 Lazio

215 Maurizio Pistocchi giornalista Mediaset

419 Pier Luigi Pizzaballa ex por. anni ’60 e ’70 Atalanta, Roma, Verona, Milan

38 Bruno Pizzul giornalista Rai

410 Michele Plastino giornalista Mediaset, Radio Sportiva

280 Gabriele Podavini ex dif. anni ’80 Lazio e Genoa

313 Fabio Poli ex att. anni ’80 Cagliari, Lazio, Bologna

193 Sergio Porrini ex dif. anni ’90 e 2000 Atalanta, Juventus, Glasgow Rangers

317 Cesare Prandelli ex cen. anni ’70 e ’80 Atalanta, Juventus – ex all. Verona, Parma, Fiorentina, Galatasaray, Valencia – ex C.T. Italia

84 Pierino Prati ex att. anni ’60 e ‘70 Milan, Roma, Fiorentina

150 Felice Pulici ex por. anni ’70 Lazio

56 Paolo Pulici ex att. anni ’70 e ’80 Torino, Udinese, Fiorentina

Q

333 Francesco Quintini ex por. anni ’70 Roma

R

100 Roberto Rambaudi ex att. anni ‘90 Atalanta, Lazio, Genoa

136 Michelangelo Rampulla ex por. anni ’90 e 2000 Juventus

73 Fabrizio Ravanelli ex att. ’90 e 2000 Juventus, Marsiglia, Lazio

89 Roberto Renga giornalista Telemontecarlo

184 Alessandro Renica ex dif. anni ’80 e ’90 Sampdoria, Napoli, Verona

323 Francesco Repice giornalista Rai

369 Christian Riganò ex att. anni 2000 Fiorentina, Levante

300 Ubaldo Righetti ex dif. anni ’80 e ’90 Roma, Udinese

287 Alberto Rimedio giornalista Rai

173 Leandro Rinaudo ex dif. anni 2000 Napoli

171 Gianni Rivera ex cen. anni ’60 e ’70 Milan

162 Ruggiero Rizzitelli ex att. anni ’80 e ’90 Roma, Torino, Bayern Monaco

40 Anselmo Robbiati ex att. anni ’90 Fiorentina, Napoli

399 Moreno Roggi ex dif. anni ’70 Fiorentina

295 Simona Rolandi giornalista Rai

267 Ciccio Romano ex cen. anni ’80 e ’90 Milan, Napoli, Torino

205 Delio Rossi ex cen. anni ’80 Foggia – ex all. Genoa, Atalanta, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Bologna

152 Paolo Rossi ex att. anni ’70 e ’80 Vicenza, Juventus, Milan, Verona

S

59 Claudio Sala ex cen. anni ’60,’70 e ’80 Napoli, Torino, Genoa

336 Sergio Santarini ex dif. anni ’60 e ’70 Inter, Roma

44 Giuliano Sarti ex por. anni ’50 e ’60 Fiorentina, Inter, Juventus

312 Carlo Sassi giornalista Rai

268 Beppe Savoldi ex att. anni ’60, ’70 e ’80 Atalanta, Bologna, Napoli

405 Donatella Scarnati giornalista Rai

221 Roberto Scarnecchia ex att. anni ’70 e ’80 Roma, Napoli, Milan

274 Karl-Heinz Schnellinger ex dif. anni ’60 e ’70 Roma, Milan

251 Mario Sconcerti giornalista Rai, Sky, Guerin Sportivo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport

288 Franco Selvaggi ex att. anni ’80 Cagliari, Torino, Udinese, Inter

129 Aldo Serena ex att. ’80 e ’90 Inter, Milan, Torino, Juventus

209 Raffaele Sergio ex dif. anni ’90 Lazio, Torino, Udinese, Napoli

149 Beppe Signori ex att. anni ’90 e 2000 Lazio, Sampdoria, Bologna

347 Dario Simic ex dif. anni ’90 e 2000 Inter, Milan

42 Gigi Simoni ex cen. anni ’60 e ’70 Napoli, Torino, Juventus, Genoa – ex all. Genoa, Lazio, Napoli, Inter, Torino

212 Sebastiano Siviglia ex dif. ’90 e 2000 Verona, Atalanta, Roma, Lazio

2 Nedo Sonetti ex dif. anni ’60 – ex all. Atalanta, Torino, Cagliari

170 Dodo Sormani ex cen. anni ’80 Parma

90 Angelo Benedicto Sormani ex att. anni ’60 e ’70 Roma, Sampdoria, Milan, Napoli, Fiorentina

289 Gionatha Spinesi ex att. ’90 e 2000 Bari

277 Luciano Spinosi ex dif. anni ’60, ’70 e ’80 Roma, Juventus, Verona, Milan

316 Arcadio Spinozzi ex dif. anni ’70 e ’80 Verona, Bologna, Lazio

235 Roberto Stellone ex att. anni ’90 e 2000 Napoli e Torino

345 Guglielmo Stendardo ex dif. anni ’90, 2000 e 2010 Sampdoria, Lazio, Juventus, Atalanta

299 Glenn Stromberg ex cen. anni ’70, ’80 e ’90 Goteborg, Benfica, Atalanta

155 Luisito Suarez ex cen. anni ’50, ’60 e ’70 Barcellona, Inter, Sampdoria – ex all. Inter, Cagliari, Deportivo La Coruna – ex C.T. Spagna Under 21, Spagna

13 Franco Superchi ex por. anni ’60, ’70 e ’80 Fiorentina, Verona, Roma

T

133 Alessio Tacchinardi ex cen. anni ’90 e 2000 Atalanta, Juventus, Villarreal

101 Stefano Tacconi ex por. anni ’80 e ’90 Juventus, Genoa

253 Massimo Taibi ex por. anni ’90 e 2000 Milan, Manchester United, Atalanta, Torino

179 Franco Tancredi ex por. anni ’80 e ’90 Roma, Torino

222 Marco Tardelli ex cen. anni ’70 e ’80 Juventus, Inter – ex all. Inter – ex C.T. Italia Under 21

68 Andrea Tarozzi ex dif. anni ’90 e 2000 Bologna, Fiorentina

279 Massimo Tecca giornalista Sky

55 Gianfranco Teodino giornalista Tuttosport, Gazzetta dello Sport, ex addetto comunicazione Fiorentina

191 Francesco Toldo ex por. anni ’90 Fiorentina, Inter

420 Beppe Tomasini ex dif. anni ’60 e ’70 Cagliari

348 Damiano Tommasi ex cen. anni ’90 e 2000 Verona, Roma

43 Rino Tommasi giornalista Guerin Sportivo, Gazzetta dello Sport, Fininvest, Tele+

290 Luca Toni ex att. anni 2000 e 2010 Fiorentina, Bayern Monaco, Roma, Genoa, Juventus , Verona

194 Moreno Torricelli ex dif. anni ’90 e 2000 Juventus, Fiorentina

180 Sandro Tovalieri ex att. anni ’80 e ’90 Roma, Atalanta, Cagliari, Sampdoria

153 Giovanni Trapattoni ex cen. anni ’60 Milan – ex all. Milan, Juventus, Inter, Bayern Monaco, Cagliari, Fiorentina, Benfica, Stoccarda, Salisburgo – ex C.T. Italia e Irlanda

86 Roberto Tricella ex dif. anni ’80 e ’90 Inter, Verona, Juventus, Bologna

U

416 Guido Ugolotti ex att. anni ’70 e ’80 Roma

V

213 Enrico Varriale giornalista Rai

318 Gian Piero Ventura ex gioc. anni ’70 – ex all. Cagliari, Sampdoria, Udinese, Napoli, Verona, Torino – ex C.T. Italia

99 Giorgio Venturin ex cen. anni ’90 e 2000 Torino, Napoli, Lazio, Cagliari, Atletico Madrid

257 William Viali ex dif. anni ’90 e 2000 Fiorentina

27 Azeglio Vicini ex cen. anni ’60 e ’70 Sampdoria – ex C.T. Italia Under 21 e Italia

223 Pietro Vierchowod ex dif. anni ’80 e ’90 Fiorentina, Roma, Sampdoria, Juventus, Milan – ex all. Fiorentina

272 Beniamino Vignola ex cen. anni ’70 e ’80 Verona, Juventus

232 Luis Vinicio ex att. anni ’50 e ’60 Napoli, Bologna, Vicenza, Inter – ex all. Napoli, Lazio

53 Giuseppe Virgili ex att. anni ’50 Udinese, Fiorentina, Torino

372 Iole Maria Volpi ex giocatrice cen. anni 2010 Roma

92 Jacopo Volpi giornalista Rai

76 Marcel Vulpis giornalista Rai

W

158 Pino Wilson ex dif. anni ’70 Lazio

Z

417 Alberto Zaccheroni ex all. Bologna, Udinese, Milan, Lazio, Inter, Torino, Juventus – ex ct Giappone, Emirati Arabi

349 Gianluca Zambrotta ex cen. anni ’90, 2000 e 2010 Juventus, Barcellona, Milan

127 Cristiano Zanetti ex cen. anni ’90, 2000 e 2010 Roma, Inter, Juventus, Fiorentina

204 Ivan Zazzaroni giornalista Rai, Guerin Sportivo, Corriere dello Sport

320 Gianfranco Zigoni ex att. anni ’60 e ’70 Juventus, Genoa, Roma, Verona

31 Dino Zoff ex por. anni ’60, 70 e ’80 Udinese, Napoli, Juventus – ex all. Juventus, Lazio, Fiorentina – ex dir. Lazio – ex C.T. Italia

Fonte foto: zonacalciofaidate.it