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Diario Mondiale 2026, goleada Canada e Messico già ai sedicesimi di finale. La Svizzera si riscatta

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Sandro Caramazza
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Johan Manzambi e Jonathan David
Johan Manzambi e Jonathan David
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Le nazionali padrone di casa non sbagliano: Jonathan David trascina la sua selezione, mentre la Tricolor ha già staccato il pass per il turno successivo. Gli elvetici rialzano la testa dopo il pari deludente col Qatar e solo pari tra Repubblica Ceca e Sudafrica

Al via la seconda giornata del Mondiale 2026. In campo nella giornata di ieri e questa notte ben 4 partite. La giornata 2 è stata bagnata dal pareggio per 1-1 tra la Repubblica Ceca e il Sudafrica ad Atlanta. Le due nazionali, che avevano perso alla prima giornata rispettivamente contro la Corea del Sud e il Messico, non riescono a portare a casa i 3 punti. Inizia forte la nazionale ceca, che dopo 6 minuti trova la rete del vantaggio con Sadilek. Ma il Sudafrica ha il merito di non uscire mai dalla partita e all’83’ trova il pareggio su rigore con Mokoena.

Sfida ricca di gol, in California, tra Svizzera e Bosnia Erzegovina. La Nazionale di Yakin è chiamata al riscatto, dopo il deludente e amaro pareggio contro il Qatar, accompagnato da una pioggia incessante di critiche in patria. Dopo un primo tempo a reti inviolate, il match si accende nella ripresa e in particolar modo quando Yakin butta nella mischia il talentuosissimo Manzambi, centrocampista classe 2005. Al 74′ porta in vantaggio i suoi. Sei minuti più tardi, la Bosnia resta pure in 10 per espulsione da ultimo uomo di Muharemovic. La Svizzera ne approfitta per chiudere i conti: all’84’ raddoppia Vargas e al 90′ Manzambi fa doppietta. Nel finale, la Bosnia accorcia con Mahmic, mentre al 97′, Xhaka, su rigore, segna il 4-1 definitivo.

Johan Manzambi

Nella notte, in campo i padroni di casa del Canada contro il Qatar a Vancouver. La sfida, iniziata alle 00.00 italiane, è praticamente senza storia. La nazionale casalinga vince 6-0 e il protagonista assoluto è l’attaccante della Juventus, Jonathan David. Lo juventino, tra il 29′ e il 92′, mette a referto tre gol. David, così facendo, raggiunge un record in piedi da 60 anni: l’ultimo giocatore a fare tripletta con la maglia di una nazionale ospitante era stato Geoff Hurst nel Mondiale inglese del 1966. Le altre reti portano la firma di Larin, Saliba e l’autogol di Al Mannai.

Tuttavia, la festa del Canada subisce una brusca frenata intorno al 57′, quando il centrocampista del Sassuolo, Ismael Kone, va in contrasto con Madibo e patisce un movimento totalmente innaturale della gamba. Giocatori disperati, quasi rissa in campo e Madibo espulso. Kone esce dallo stadio in barella e applaudito dal suo popolo. I tempi di recupero saranno lunghissimi.

Jonathan David

Alle 3 italiane, invece, si è giocata Messico-Corea del Sud a Zapopan. Le due vittoriose della prima giornata una contro l’altra. La sfida è tirata ed equilibrata, decisa al 50′ dalla rete di Romo, che sfrutta una clamorosa indecisione del portiere sudcoreano Kim Seung-Gyu. La Corea del Sud, nel finale, ha la palla per pareggiare ma Rangel compie un intervento prodigioso, forse il più bello attualmente del Mondiale, su Cho Gue-Sung. Il Messico, con una giornata di anticipo, stacca il pass per i sedicesimi di finale del Mondiale.

esultanza Messico

Il calendario odierno vedrà gli incontri: USA-Australia alle 21.00, mentre nella notte italiana Scozia-Marocco alle 00.00, Brasile-Haiti alle 02.30 e Turchia-Paraguay alle 05.00.

Sandro Caramazza

Fonte foto: NST, X, RSI, Sky, eurosport

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