Dybala salta anche il Genoa, convocati De Bruyne e Anguissa mentre si ferma Gatti

Tempo di lettura 1 minuto

L’argentino ha sentito nuovamente dolore al ginocchio sinistro, Conte ritrova dopo diverso tempo i due centrocampisti e la Juventus, probabilmente, dovrà fare a meno di Gatti contro il Pisa

Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Dybala anche contro il Genoa. L’attaccante argentino ha un problema al ginocchio sinistro dal 25 gennaio e, nonostante gli allenamenti svolti, oggi ha sentito nuovamente dolore e non ci sarà domenica a Marassi. Vista anche l’assenza di Soulé, l’allenatore della Roma dovrà scegliere chi schierare dietro a Malen tra: El Shaarawy, Pellegrini, Zaragoza e Pisilli.

Il Napoli ritrova Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. I due sono tornati ad allenarsi in gruppo in settimana e saranno convocati domani per la sfida al Torino. Grandissime notizie per Antonio Conte che ritrova due dei suoi centrocampisti titolari dopo diversi mesi (l’ex Manchester City è fermo da fine ottobre mentre il camerunense non gioca da inizio novembre). Vedremo domani se Anguissa e De Bruyne avranno minuti dopo mesi di calvario.

Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne

Federico Gatti rischia di saltare la gara casalinga della Juventus contro il Pisa. Il difensore, che ha regalato il pareggio ai suoi contro la Roma, non si è allenato con il resto della squadra nella giornata odierna. Proprio contro i giallorossi, Gatti ha subìto un colpo e verrà valutato nelle prossime ore per capire le sue condizioni in vista della partita di sabato sera.

Federico Gatti

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina