Dybala salta anche il Genoa, convocati De Bruyne e Anguissa mentre si ferma Gatti

L’argentino ha sentito nuovamente dolore al ginocchio sinistro, Conte ritrova dopo diverso tempo i due centrocampisti e la Juventus, probabilmente, dovrà fare a meno di Gatti contro il Pisa
Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Dybala anche contro il Genoa. L’attaccante argentino ha un problema al ginocchio sinistro dal 25 gennaio e, nonostante gli allenamenti svolti, oggi ha sentito nuovamente dolore e non ci sarà domenica a Marassi. Vista anche l’assenza di Soulé, l’allenatore della Roma dovrà scegliere chi schierare dietro a Malen tra: El Shaarawy, Pellegrini, Zaragoza e Pisilli.
Il Napoli ritrova Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. I due sono tornati ad allenarsi in gruppo in settimana e saranno convocati domani per la sfida al Torino. Grandissime notizie per Antonio Conte che ritrova due dei suoi centrocampisti titolari dopo diversi mesi (l’ex Manchester City è fermo da fine ottobre mentre il camerunense non gioca da inizio novembre). Vedremo domani se Anguissa e De Bruyne avranno minuti dopo mesi di calvario.
Federico Gatti rischia di saltare la gara casalinga della Juventus contro il Pisa. Il difensore, che ha regalato il pareggio ai suoi contro la Roma, non si è allenato con il resto della squadra nella giornata odierna. Proprio contro i giallorossi, Gatti ha subìto un colpo e verrà valutato nelle prossime ore per capire le sue condizioni in vista della partita di sabato sera.
Davide Farina