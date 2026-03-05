Verratti pre-convocato da Gattuso, stop per Kane e la Real Sociedad è in finale di Copa del Rey

Verratti pre-convocato da Gattuso, stop per Kane e la Real Sociedad è...

L’ex centrocampista del PSG ci sarà a fine marzo, l’attaccante inglese del Bayern Monaco ha un problema al polpaccio mentre Oyarzabal decide il derby basco di ritorno con un calcio di rigore

Marco Verratti, a meno di sorprese, sarà tra i convocati di Gattuso per i playoff di qualificazione al prossimo Mondiale. Il CT azzurro ha iniziato a pre-convocare i giocatori in vista della partita con l’Irlanda del Nord del 26 marzo e l’attuale centrocampista dell’Al-Duhail, squadra del campionato qatariota, dovrebbe essere il regista di riserva dell’Italia. Si dice che Buffon e Bonucci, ex compagni di Verratti, abbiano avuto un ruolo fondamentale per convincere l’ex Paris Saint-Germain a tornare in nazionale.

In casa Bayern Monaco si ferma Harry Kane. L’attaccante inglese ha subìto un colpo al polpaccio nei minuti finali della sfida al Dortmund e salterà la partita contro il Borussia Monchengladbach di domani. Vedremo come si evolveranno le condizioni dell’ex Tottenham e se recupererà per la gara contro l’Atalanta di martedì, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League.

La Real Sociedad è in finale di Copa del Rey. I biancoblu, con un complessivo di 2-0, hanno battuto nel derby basco i rivali dell’Athletic Bilbao. La gara di ieri è stata decisa nei minuti finali dal calcio di rigore di Mikel Oyarzabal, capitano della Real Sociedad. Ora la squadra di San Sebastian affronterà il 18 aprile l’Atletico Madrid. Le due squadre si ritrovano in finale di Copa del Rey come successe nella stagione 1986-87 quando furono i biancoblu ad alzare il trofeo. I baschi tornano all’atto conclusivo del torneo nazionale spagnolo dopo la vittoria nel 2020 contro l’Athletic.

