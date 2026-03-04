Napoli, infortunio anche per Lobotka, rottura di crociato e menisco per Rodrygo, Vlahovic torna ad allenarsi in gruppo

Tempo di lettura 2 minuti

Il centrocampista slovacco dovrebbe saltare il match col Torino per un problema muscolare, stagione finito e mondiale saltato per l’esterno del Real Madrid, mentre il centravanti serbo torna convocabile per la gara col Pisa

Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli, soprattutto a centrocampo, infatti si è fatto male anche Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha accusato un fastidio muscolare da sovraccarico che molto probabilmente gli farà saltare la partita di dopodomani contro il Torino. Non sembra trattarsi di un infortunio grave, ma per precauzione Antonio Conte terrà il suo regista a riposo, anche perché Gilmour ha recuperato dalla pubalgia ed è di nuovo a disposizione del tecnico pugliese. Quasi vicini al completo recupero anche Anguissa e Kevin De Bruyne.

Infortunio molto più serio invece quello occorso a Rodrygo nell’ultimo match di Liga tra Real Madrid e Getafe, vinto di misura dalla formazione di Bordalas. L’esterno brasiliano infatti, entrato nella ripresa, ha rimediato la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro, lasciando anzitempo il terreno di gioco. Una tegola pesantissima per i Blancos ed anche per il Brasile di Carlo Ancelotti. Per Rodrygo la stagione finisce qui, non ci sarà nemmeno al mondiale della prossima estate. Sia il Real che la Seleçao dovranno farne a meno.

Buone notizie infine in casa Juventus. Dopo più di tre mesi ai box infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sembra aver recuperato completamente dal grave problema all’adduttore che l’ha tenuto fuori dai campi di gioco da fine novembre ad oggi. Luciano Spalletti l’ha avuto a disposizione nell’allenamento odierno insieme al resto della squadra e salvo imprevisti lo inserirà tra i convocati per la sfida casalinga di sabato sera contro il Pisa. Difficile un suo impiego dal primo minuto, ma sono alte le probabilità di vederlo in campo a partita in corso.

Luca Missori

