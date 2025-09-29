Due lutti nel giornalismo sportivo: addio a Carlo Sassi e a Furio Focolari

Tempo di lettura 3 minuti

Nella giornata di ieri se ne sono andati due personaggi che hanno lasciato il segno nel mondo della stampa calcistica e non solo, avevano rispettivamente 95 e 78 anni

Giornata molto triste quella di ieri per il giornalismo sportivo italiano. Nel giro di poche ore se ne sono andati due personaggi che hanno scritto pagine importanti nella storia dell’informazione sportiva: Furio Focolari e Carlo Sassi. Focolari aveva 78 anni ed era da tempo malato di Sla. Nato a Roma nel 1947, era un grande tifoso della Lazio e poco prima dei 30 anni iniziò a lavorare in Rai, in particolare al Gr3. Fu inviato al mondiale spagnolo del 1982, vinto dall’Italia, e due anni dopo seguì anche i Giochi Olimpici di Los Angeles 1984.

Focolari però era legato molto anche al mondo dello sci. È stato inviato a bordo pista ai Mondiali di Bormio nel 1985 e a Calgary nel 1988, per poi diventare telecronista delle gare maschili a partire dal 1991. Fu intervistatore e narratore delle imprese epiche di Alberto Tomba, la sua voce ha accompagnato alcune imprese del fenomeno azzurro. Infine, ha lavorato anche a Radio Radio, fino a diventarne direttore, occupandosi di calcio, ma anche di sport olimpici.

Furio Focolari e Alberto Tomba (Fonte immagine: Corrieredellosport.it)

Carlo Sassi invece ci ha lasciato a 95 anni, ne avrebbe compiuti 96 proprio tra pochi giorni, il primo ottobre. Nato a Milano, ha iniziato a lavorare in Rai nel 1960 prendendo parte al celebre programma “La Domenica Sportiva“. Proprio in questa trasmissione,si affermò come inventore della moviola partendo da un gol fantasma di Gianni Rivera in un derby di Milano. Una sorta di goal-line technology con decenni di anticipo. Da lì la sua rubrica divenne un appuntamento fisso.

Sassi si è occupato di moviola fino al 1991, poi dal 1993, insieme a Fabio Fazio e Marino Bartoletti, ha preso parte ad un’altra iconica trasmissione sportiva come “Quelli che il calcio“. Era un esempio per i suoi colleghi sotto tanti punti di vista. Ha saputo unire serietà, competenza e pacatezza attraversando l’evoluzione del giornalismo degli ultimi decenni senza mai snaturarsi, ma allo stesso tempo adattandosi ai cambiamenti. Una vera e propria icona dei mass media sportivi.

Carlo Sassi alla Domenica Sportiva (Fonte immagine: Ussi.it)

Tutta la redazione si unisce al dolore per la dipartita di Furio e Carlo e porge sentite condoglianze alle loro famiglie.

Luca Missori

(Fonte immagine: Retewebnotizie.com)