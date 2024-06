Calciomercato: Sesko rinnova fino al 2029 con il Lipsia

Tempo di lettura 1 minuto

Il talento sloveno ha prolungato il suo contratto con il club tedesco per altri cinque anni, nonostante sia tuttora cercato da diversi top team europei

È uno degli attaccanti giovani più promettenti in circolazione, ma nonostante l’interesse di tante grandi squadre, al momento, Benjamin Sesko rimarrà al Lipsia. Il ventunenne sloveno infatti ha prolungato il contratto che lo lega al club tedesco fino al 2029, dunque per altri cinque anni. Dopo il suo arrivo in Germania dal Salisburgo, Sesko ha realizzato 14 gol in 31 partite di Bundesliga con la maglia della formazione della Red Bull, finendo nel mirino di alcune big di Premier League come Arsenal e Manchester United, ma anche del Milan. Allo stato attuale, non è detto che il giocatore non possa partire lo stesso, ma è evidente che visto il rinnovo chi lo vorrà acquistare dovrà compiere uno sforzo economico ancora maggiore.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)