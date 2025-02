Sorteggi coppe europee: in Champions sarà Feyenoord-Inter, in Europa League avremo Viktoria Plzen-Lazio e Roma-Athletic Bilbao ed in Conference League Panathinaikos-Fiorentina

Sorteggi coppe europee: in Champions sarà Feyenoord-Inter, in Europa League avremo Viktoria...

L’urna di Nyon è stata sufficientemente magnanima con le nostre formazioni: i nerazzurri affronteranno gli olandesi di Rotterdam, mentre tra le due squadre romane sono forse i giallorossi ad avere il compito più arduo ed infine la Viola ha tutte le carte in regola per superare i greci

Evitato il temutissimo derby, ci sono buone possibilità di vedere tutte e quattro le formazioni ai quarti di finale. L’Inter avrà la possibilità di vendicare i cugini rossoneri, eliminati proprio dal Feyenoord nello spareggio per accedere agli ottavi. I nerazzurri giocheranno l’andata il 4 o 5 marzo in Olanda ed il ritorno l’11 o 12 marzo a San Siro. Sorteggiato anche il resto del tabellone sino alle finale, con la squadra milanese nella parte destra, dove potrebbe incontrare il Bayern Monaco ai quarti ed il Barcellona in semifinale, qualora queste, ovviamente, superassero i rispettivi avversari. A questo punto della competizione nessun avversario è veramente facile, ma sicuramente è stato un bene aver evitato la parte sinistra del tabellone dove ci sono squadre come Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, PSG e Liverpool.

Gli ottavi di finale di Champions League:

Psg – Liverpool

Bruges – Aston Villa

Real Madrid – Atletico Madrid

Psv – Arsenal

Benfica – Barcellona

Borussia Dortmund – Lille

Bayern Monaco – Bayern Leverkusen

Feyenoord – INTER

Negli ottavi di Europa League, evitato il derby romano, la Lazio affronterà il Viktoria Plzen con la partita di ritorno in casa. Qualora approdasse ai quarti la Lazio affronterebbe la vincente di Bodo-Olympiacos, mentre in semifinale troverebbe una tra Ajax/Eintracht o AZ Alkmaar/Tottenham. La Roma dovrà vedersela con gli spagnoli dell’Athletic Bilbao con l’andata in casa. Qualora i giallorossi andassero avanti nel cammino, troverebbero ai quarti una tra Fenerbahce o Rangers, mentre in semifinale una tra Steaua Bucarest/Lione o Real Sociedad/Manchester United. Se le due squadre romane facessero l’en plein le ritroveremmo quindi entrambe in finale, il che sarebbe a dir poco entusiasmante per tutto il calcio italiano.

Gli ottavi di finale di Europa League:

Az Alkmaar – Tottenham

Ajax – Eintracht

Bodø/Glimt – Olympiacos

Viktoria Plzen – LAZIO

Fenerbahce – Rangers

ROMA – Athletic Bilbao

– Athletic Bilbao Steaua – Lione

Real Sociedad – Man United

Nel sorteggio di Conference, il rischio maggiore della Fiorentina era quello di finire dalla stessa parte del tabellone del Chelsea, ma questo non è accaduto e quindi le due compagini potranno affrontarsi soltanto in un’eventuale finale. La Viola andrà in Grecia nella partita di andata degli ottavi di finale contro il Panathinaikos. Se il cammino della Fiorentina dovesse proseguire, nei quarti troverebbe una tra NK Celje o Lugano, mentre in semifinale una tra Real Betis/Vitoria Guimaraes o Jagiellonia/Cercle Bruges.

Gli ottavi di finale di Conference League:

Betis Siviglia -Vitoria Guimaraes

Jagiellonia – Cercle Bruges

Celje – Lugano

Panathinaikos – FIORENTINA

Copenhagen – Chelsea

Molde – Legia Varsavia

Pafos – Djurgarden

Borac – Rapid Vienna

