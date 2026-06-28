Diario Mondiale 2026: la Croazia ringrazia gli “italiani”, RD Congo nella storia, Algeria e Austria avanzano a braccetto

Tempo di lettura 6 minuti

Si conclude la fase a gironi con gli ultimi tre raggruppamenti che portano avanti tutte e tre le terze mentre primeggiano Inghilterra, Colombia e Argentina. Fuori dalla rassegna Panama, Uzbekistan e Giordania

GIRONE L

A Philadelphia, Croazia-Ghana 2-1: Sucic 31’, Luckassen 73’, Vlasic 83’.

La serie A spinge la Croazia al secondo posto del girone. In una gara combattuta sono infatti due calciatori del nostro campionato a regalare i tre punti ai croati. Prima Petar Sucic rompe l’equilibrio. Nella ripresa un volenteroso Ghana pareggia meritatamente ma Vlasic riporta davanti la Croazia. La partita si accende nel secondo tempo ma alla fine sono i ragazzi di Dalic a spuntarla. Queiroz non può rimproverare nulla ai suoi che forse avrebbero meritato qualcosa di più. Le Black Stars passano comunque il turno tra le migliori terze.

A East Rutherford, Panama-Inghilterra 0-2: Bellingham 62’, Kane 67’.

Ci vuole un’ora di gioco all’Inghilterra per scardinare la difesa di Panama. I centroamericani non hanno assolutamente sfigurato nonostante fossero già eliminati. Ancora troppa fatica per l’attacco inglese, sono state comunque numerose le occasioni. Ci pensa Bellingham nel secondo tempo a deviare in rete su azione d’angolo. Poco dopo imperioso stacco di Kane che incorna il definitivo 2-0. L’attaccante del Bayern supera Lineker nei gol inglesi al mondiale, 11. Oltre il 90’ annullato il gol a Fajardo che sarebbe stato il giusto premio per Panama. Inghilterra prima nel girone.

Classifica: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0. Ghana qualificato come migliore terza e Panama eliminato.

GIRONE K

A Miami, Colombia-Portogallo 0-0.

Ci si giocava il primato nel girone e questo va giustamente alla Colombia. Molto più vivaci i sudamericani rispetto ai portoghesi che come spesso accade si perdono lungo il cammino. Attenzione a los cafeteros , potrebbero sorprendere ancora in questo mondiale. Al 91′ annullato un gol a Davinson Sanchez per la punta dello scarpino in fuorigioco. Rete che avrebbe sancito la supremazia di Luis Diaz e compagni. Niente da fare per Cristiano Ronaldo e i suoi, stasera praticamente non pervenuti.

Ad Atlanta, RD Congo-Uzbekistan 3-1: Shomurodov (U) 10′, Wissa (C) (Rig.) 68′, Mayele (C) 78′, Wissa (C) 91′.

Continua la favola della Repubblica Democratica del Congo. Quello di stanotte è stato di fatto uno spareggio con l’Uzbekistan. La squadra di Cannavaro parte forte e va in vantaggio con Shomurodov, a cui avevano annullato un gol in precedenza. Destino che tocca anche ai congolesi quando a Mbuku rimane la gioia strozzata in gola. Africani intorpiditi dal gol subito. Nella ripresa, però, la loro freschezza e abilità viene fuori. Wissa si guadagna e trasforma il rigore del pareggio. Di lì in poi si consuma la meritata e storica vittoria grazie a Mayele e allo stesso Wissa che trova la doppietta a tempo scaduto. Terzo posto e sedicesimi per loro, torna a casa l’Uzbekistan dimostratosi non all’altezza della competizione.

Classifica: Colombia 7, Portogallo 5, RD Congo 4, Uzbekistan 0. RD Congo qualificato come migliore terza e Uzbekistan eliminato.

Wissa guida la festa del RD Congo – Fonte reuters.com

GIRONE J

A Kansas City, Algeria-Austria 3-3: Arnautovic (AU) 28′, Belghali (AL) 45′, Sabitzer (AU) 55′, Mahrez (AL) 60′, Mahrez (AL) 93′, Kalajdzic (AU) 96′.

Girandola di emozioni tra Algeria e Austria, una sfida che poteva regalare diversi verdetti. In caso di vittoria di una delle due l’altra sarebbe stata eliminata, col pareggio passano entrambe. Sembrava dover esserci un monologo della più esperta Austria e dopo il vantaggio di Arnautovic sembrava così. Una pimpante Algeria, invece, prima pareggia a un attimo dall’intervallo e nella ripresa subìto il nuovo vantaggio austriaco rialza la testa. La doppietta di Mahrez la mette avanti e quando l’Austria sembrava nel baratro ecco il pareggio al 96′. Le due nazionali si prendono sotto braccio e vanno ai sedicesimi, Austria seconda per la differenza reti, l’Algeria si iscrive alle migliori terze.

Ad Arlington, Giordania-Argentina 1-3: Lo Celso (A) 19′, L.Martinez (A) (Rig.) 31′, Tamari (G) 55′, Messi (A) 80′.

Match senza grandi significati quello tra Giordania e Argentina se non quello dell’ennesimo record per Lionel Messi. Andando per ordine Lo Celso sigla su punizione il vantaggio argentino, in precedenza gli era stato annullato un gol per fuorigioco e nella ripresa gliene verrà negato un altro. Prima gioia in un mondiale per Lautaro Martinez che su rigore raddoppia. Troppa Argentina per una comunque volenterosa Giordania che nella ripresa con orgoglio riesce ad accorciare. C’è tempo però per l’ennesima magia di Messi, partito dalla panchina, che con un’altra punizione arrotonda sul 3-1. Nessuno prima aveva segnato in 7 gare consecutive in un mondiale, ci riesce la pulce argentina che ormai non finisce più di stupire.

Classifica: Argentina 9, Austria 4, Algeria 4, Giordania 0. Algeria qualificata come migliore terza e Giordania eliminata.

La gioia di Kalajdzic – Fonte fotmob.com

Glauco Dusso