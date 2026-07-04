Diario Mondiale 2026: Quanta sofferenza per l’Argentina, Egitto avanti dopo i calci di rigore, Arias fa volare la Colombia agli ottavi

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Capo Verde disputa un incontro incredibile contro i campioni del mondo in carica; l’estremo difensore australiano Ryan va in campo al 119′ per cercare di essere decisivo ai rigori ma non ne para neanche uno; il Ghana non tira mai nello specchio della porta

Ad Arlington va in scena Australia-Egitto. Al 5′ l’italo-australiano Cristian Volpato con un tiro di sinistro dalla distanza scheggia la traversa, al 13esimo sugli sviluppi di una punizione manovrata Ashour insacca di testa e l’Egitto va in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco al 55′ l’Australia giunge al pareggio sugli sviluppi di una punizione, l’egiziano Hany spedisce di testa il pallone nella propria porta. In pieno recupero Rabia ha una occasionissima per portare l’Egitto agli ottavi, colpisce la palla di testa ma il suo tiro viene respinto dal portiere australiano Beach con un colpo da felino. Nei supplementari succede poco e nulla. Il ct dell’Australia Popovic manda in campo al 119esimo minuto il portiere Ryan con la speranza che possa essere determinante nella sfida ai rigori. Nulla di tutto questo. Infatti gli egiziani realizzano 4 rigori su 4, l’ultimo decisivo lo mette a segno Abdelmaguid, mentre per l’Australia non vanno in rete Souttar e Herrington. Punteggio finale Australia-Egitto 1-1 e 2-4 d.c.r. Un determinato Egitto ha creato più occasioni pericolose rispetto alla selezione australiana la quale comunque esce a testa alta dalla competizione.



Gli egiziani festeggiano il passaggio del turno

In un altro sedicesimo di finale l’Argentina supera a fatica Capo Verde a Miami. Al 29esimo Messi controlla la sfera in maniera magistrale e con un tocco raffinato sigla l’uno a zero. 20esimo gol per lui nei mondiali (record assoluto). Sembra il preludio per una goleada per l’Albiceleste e invece nel calcio nulla è scontato. Infatti al 59′ Deroy Duarte gela il popolo argentino e ristabilisce la parità. Nei supplementari, al 92′, Lisandro Martinez segna e anche in questo caso sembra che la strada sia in discesa per l’Argentina, ma non sarà così perchè Lopes Cabral, al 103′, con un tiro a giro pazzesco realizza il 2-2. L’Argentina però si riversa in avanti e su un calcio d’angolo battuto da Messi, 111′, stacca di testa Romero e Borges fa autorete, nulla può il portiere Vozinha ed è 3-2. Una caparbia Argentina supera Capo Verde. Onore e merito a Capo Verde, gli africani hanno disputato una partita sensazionale. L’Argentina se la vedrà contro l’Egitto negli ottavi.

Infine a Kansas City la Colombia liquida il Ghana per una rete a zero. La partita viene decisa da un gol al volo di Arias al minuto 14. Una gagliarda Colombia sfiora a più riprese il raddoppio, mentre il Ghana non riesce mai a tirare in porta. Negli ottavi la Colombia affronterà la Svizzera.

Programma di oggi: ore 19 Canada-Marocco; ore 23 Paraguay-Francia.

Fonti foto: Corriere.it; LaStampa.it; Repubblica.it

Stefano Rizzo