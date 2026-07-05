Diario Mondiale 2026: Francia e Marocco ai quarti

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Paraguay non pervenuto in attacco e fuori dalla competizione, mentre il Canada viene sonoramente ridimensionato dalla miglior squadra africana

Nel giorno in cui si festeggiano i 250 anni dell’indipendenza americana, anche la Francia insegue la storia e, battendo il Paraguay per 1-0, fa un passo importante per continuare ad arricchirla. Al Lincoln Financial Field di Philadelphia non si è certo assistito alla migliore delle partite con les Bleus sicuramente superiori, ma anche contratti e pur costruendo molto, concretizzano poco ed infatti il goal arriva soltanto su calcio di rigore realizzato da Kylian Mbappé al 70′. Il Paraguay arcigno e non certo arrendevole, non è riuscito però ad esprimere il suo calcio se non in rare occasioni, sicuramente esce a testa alta, seppur consapevole che avrebbe potuto fare di più.

Le bandiere di Canada e Marocco, quando lo sport unisce!

All’NRG Stadium di Houston il Canada, uno dei paesi ospitanti di questa edizione mondiale, dice addio ai sogni di gloria uscendo sconfitto dalla partita contro il Marocco per 3-0 con le reti di Azzedine Ounahi al 50′ e 82′ e Soufiane Rahimi al 90+8′. Una gara dai due volti con Les Rouges che fanno la partita per lunghi tratti e con i Leoni dell’Atlante che appaiono spaesati. Diverse le occasioni per i canadesi che però, va detto senza se e senza ma, faticano in attacco ed il livello tecnico è modesto e, seppur macinino gioco e creino occasioni, al dunque si ritrovano con la polvere da sparo bagnata ed i loro colpi risultano tutti a salve! Dall’altro lato invece i marocchini sono cinici all’inverosimile e con cinque tiri in porta realizzano tre reti e colpiscono anche una traversa.

Francia-Marocco sarà il quarto di finale che si disputerà, al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, giovedì 9 luglio alle 22.00 ora italiana.

Le gare valevoli per gli ottavi che si disputeranno oggi sono: Brasile-Norvegia alle 22.00 ora italiana e Messico-Inghilterra alle 02.00 della notte di lunedì.

Fonti foto: repubblica.it; ansa.it

Luigi A. Cerbara