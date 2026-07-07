Diario Mondiale 2026: Merino elimina il Portogallo, poker del Belgio agli Stati Uniti

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Cristiano Ronaldo e compagni abbandonano la Coppa del Mondo per un gol allo scadere, i ragazzi di Rudi Garcia si “vendicano” dopo la questione della squalifica revocata a Balogun

Ieri sono andate in scena due partite attesissime. Ad Arlington Portogallo–Spagna, terminata 0-1 con la rete di Merino al 91′, ha un po’ deluso le aspettative dato che si pensava ad un match esaltante e ricco di gol. I portoghesi, nonostante una prima frazione di carattere, non sono riusciti a spaventare seriamente gli spagnoli, eccezion fatta per la traversa di Nuno Mendes. Particolarmente sottotono il centrocampo portoghese con Bruno Fernandes, Vitinha e Joao Neves che non sono riusciti a replicare le prestazioni fatte con i club. Bocciato il CT Martinez, la scelta di impostare la partita sulla difensiva ha annullato l’attacco portoghese. CR7, in lacrime al termine del match, non è riuscito ad incidere in quella che, a meno di clamorosi ripensamenti, è stata la sua ultima partita in un Mondiale. La Spagna, dal canto suo, gioca una gara ordinata dimostrando ancora una volta di essere una squadra a cui è complicato segnare e che è capace di decidere la partita con i cambi. Merino segna su assist di Ferran Torres, entrambi subentrati, confermando anche la profondità della rosa a disposizione di de La Fuente. E se pensiamo che Yamal non sta giocando da Yamal… attenzione alla Roja.

Cristiano Ronaldo in lacrime alla sua ultima partita in un Mondiale

A Seattle Stati Uniti e Belgio hanno dato vita ad una gara ricca di messaggi. I ragazzi di Rudi Garcia, visibilmente toccati dalla revoca della squalifica a Balogun, dominano gli avversarsi infliggendogli un sonoro 1-4 (De Ketelaere 9′ e 33′, Vanaken 57′, Lukaku 93′ e Tillman 31′). I padroni di casa, nonostante un torneo positivo, giocano una gara sottotono e lo snodo principale, oltre all’errore di Freese sul gol di Vanaken, è quando gli States, dopo il pareggio di Tillman, staccano il cervello e tornano subito sotto. I Diavoli Rossi hanno meritato di passare il turno dimostrando di essere superiori sotto tutti i punti di vista. L’esultanza finale di Lukaku, che dovrebbe essere indirizzata a Trump per essersi intromesso con la FIFA nella questione Balogun, racchiude lo stato d’animo del Belgio dopo questa vittoria. Ora i ragazzi di Rudi Garcia sfideranno la Spagna il 10 luglio in California.

Il Belgio festeggia con Lukaku la rete del definitivo 1-4

Menù del giorno: Argentina–Egitto alle 18 e Svizzera–Colombia alle 22.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina