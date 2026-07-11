Diario Mondiale 2026: La Spagna batte il Belgio, Merino ancora decisivo

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2-1 per gli spagnoli guidati dal ct de la Fuente che accedono alla semifinale dove incontreranno la Francia

La sfida tra Spagna e Belgio valevole per i quarti di finale del Mondiale è andata in scena ad Inglewood in California. Nella prima frazione di gioco il risultato si sblocca a favore della nazionale spagnola che va a segno su una azione manovrata sulla destra, tiro di Dani Olmo in zona centrale, respinta del portiere Belga Courtois e palla sui piedi di Fabian Ruiz, il quale deposita in rete il pallone. L’orologio indica il minuto 30. Al 41esimo però, alla prima azione pericolosa, il Belgio pareggia con un colpo di testa di De Ketelaere. Primo gol subìto per Unai Simon e per le Furie Rosse in questo torneo. Si ferma perciò a 650 minuti la striscia di imbattibilità di Unai Simon nei mondiali, record assoluto.

Nella ripresa il canovaccio non cambia con la selezione spagnola a tessere il gioco e con i diavoli rossi allenati da Rudi Garcia speranzosi di sfruttare al meglio qualche occasione. All’ottantottesimo minuto il tiro dalla distanza di Cubarsì non viene trattenuto a dovere dal portiere belga Lammens, subentrato a Courtois uscito per infortunio, ed è abile Merino a segnare il gol partita. Pertanto come già avvenuto negli ottavi contro il Portogallo, Merino entra dalla panchina negli scampoli finali di gioco e segna il gol qualificazione.

La Spagna è stata tenace e ha avuto le redini del gioco per larghi tratti della gara, non ha brillato però la stella Lamine Yamal, mentre il Belgio ha creato pochissime occasioni di un certo rilievo, una prestazione non esaltante.

Dunque la semifinale sarà Francia-Spagna e si disputerà il 14 luglio alle ore 21. Le due nazionali in questi anni venti si sono sfidate nella finale di Nations League nel 2021, vinsero i francesi, nella semifinale di Euro 2024, gli spagnoli ebbero la meglio e anche nella semifinale della Nations League nel 2025 con il successo delle Furie Rosse.

Fonte foto: EuroSport.it

Stefano Rizzo