Diario Mondiale 2026: La Francia sul velluto contro la Norvegia; impresa Capo Verde; goleada per il Belgio

Tempo di lettura 3 minuti

L’Iraq saluta, il Senegal va ai sedicesimi; un errore di Muslera è decisivo per l’eliminazione dell’Uruguay, fuori anche l’Arabia Saudita; Egitto qualificato, Iran spera, Nuova Zelanda a casa

Gruppo I –

A Toronto – Senegal-Iraq 5-0: Diarra 4′, Sarr 56′, Gueye P. 59′ e 71′, Ndiaye 82′; per l’Iraq espulso al 13′ Sulaka. Partita a senso unico, condizionata dall’espulsione del difensore iracheno al minuto 13. Il monologo da parte dei Leoni della Teranga è stato asfissiante. Quasi tutte le reti realizzate sono state di notevole fattura. Mane, il giocatore più rappresentativo del Senegal, con un colpo delizioso ha centrato il palo al 75esimo. I Leoni della Mesopotamia non si sono mai resi insidiosi.

A Foxborough – Norvegia-Francia 1-4: Dembélé (F) 7′, 20′, 32′, Doué (F) 94′; Aasgaard (N) 21′. Contrariamente alla Francia il ct dei Leoni, Solbakken, ha optato per un ampio turn over vista la qualificazione già ottenuta. Il ct della Francia Didier Deschamps assente per lutto. Mbappe non ha segnato, e questa di per sè è già una notizia di rilievo, ma comunque dopo pochi secondi di gara un suo tiro ha fatto tremare la traversa. Al 50′ Larsen si fa parare il rigore da Maignan. Troppo più forte questa Francia rispetto a questa Norvegia rimaneggiata. I Bleus sono straripanti.

Classifica: Francia 9, Norvegia 6, Senegal 3, Iraq 0. Senegal qualificato stando tra le migliori terze e Iraq eliminato.

Gruppo H –

A Houston – Capo Verde-Arabia Saudita 0-0. Gli Squali Blu sono stati più in palla e hanno sfiorato la vittoria. I figli del deserto avrebbero dovuto osare di più.

Zapopan – Uruguay-Spagna 0-1: Baena 42′. Una papera del portiere Muslera decide l’incontro. Il ct della Celeste, Bielsa, durante l’intervallo sostituisce l’estremo difensore. Nel finale traversa per Ferran Torres, 86′, ed espulsione per il giocatore dell’Uruguay Canobbio, 95′. Partita opaca per la Nazionale uruguaiana che saluta il torneo. Le Furie Rosse non hanno brillano particolarmente.

Classifica: Spagna 7, Capo Verde 3, Uruguay 2, Arabia Saudita 2. Capo Verde riesce nell’impresa di passare il turno. A casa Uruguay e Arabia Saudita.

L’errore di Muslera

Gruppo G –

A Vancouver – Nuova Zelanda-Belgio 1-5: Trossard (B) 28′, 50′, De Bruyne (B) 66′, Lukaku (B) 86′, Saelemaekers (B) 90+4′; Just (NZ) 84′. Troppo il divario tra le due nazionali, non solo sulla carta ma anche appunto sul campo. I diavoli rossi hanno colto anche un palo al minuto 11 con Trossard. Di fatto il gol di Lukaku ha tolto le speranze ai Tutti Bianchi.

A Seattle – Egitto-Iran 1-1 Saber (E) 5′; Rezaeian (I) 14′. Partita vibrante fino all’ultimo con il Team Melli che ci ha provato in diversi modi a vincere: un rigore sbagliato da Taremi, minuto 11, e traversa per Ezatolahi al 98esimo! La selezione dei Faraoni pertanto tira un sospiro di sollievo e vola al turno successivo.

Classifica: Belgio 5, Egitto 5, Iran 3, Nuova Zelanda 1. Iran spera ancora, la Nuova Zelanda no.

Egitto-Iran, Nemati contro Salah

Fonti foto: TuttoSport.com; La Stampa.it; GediStatic.it

Stefano Rizzo