Bernardo Corradi nuovo allenatore della Sampdoria

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Rescisso il contratto che lo legava al Milan. Prima esperienza per lui alla guida tecnica di un club

Bernardo Corradi ha fatto parte nella stagione 2025/26 dello staff di Massimiliano Allegri nel Milan e in questi giorni ha rescisso il proprio contratto per cogliere la possibilità di allenare, in Serie B, il club blucerchiato. Alla sua prima esperienza alla guida di un club, Corradi esprime tutta la sua gioia ed il suo orgoglio nell’intraprenderla con un club prestigioso come quello doriano.

Fonte foto: startupitalia.eu

Luigi A. Cerbara