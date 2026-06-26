Diario Mondiale 2026: impresa Ecuador, OK Costa d’Avorio. Giappone e Svezia a braccetto ai sedicesimi, la Turchia esce con orgoglio

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Altri verdetti nella serata di ieri e nella notte. La Germania, già qualificata, cade, mentre l’Olanda ne rifila 3 alla Tunisia. KO indolore anche per gli Stati Uniti

Altro giro, altra corsa. Nella serata di ieri e questa notte sono andati in scena altri importanti scontri del Mondiale, valevoli per la terza e ultima giornata della fase a gironi. L’Ecuador doveva solo vincere contro la Germania per sperare nel passaggio del turno e passare come migliore terza e la nazionale sudamericana ce l’ha fatta con una prova grintosa. A New York, la selezione di Beccacece va sotto per il gol immediato di Sané al 2′, ma l’Ecuador non muore, prima pareggia con Angulo al nono minuto e nella ripresa trova il gol con Plata al 77esimo, che fa scoppiare di gioia i tifosi ecuadoregni. Impresa dei sudamericani, che nelle prime 2 giornate aveva totalizzato appena un punto contro Costa d’Avorio e Curacao.

Gonzalo Plata salta con gioia

In contemporanea e per lo stesso girone E, si giocava a Philadelphia Curacao contro Costa d’Avorio. I caraibici vanno a caccia dell’impresa, ma la nazionale africana mostra tanta qualità e con un secco 2-0 spedisce gli uomini di Advocaat a casa, volando ai sedicesimi del mondiale. Indemoniato Nicolas Pepe, che sigla una doppietta tra primo (7′) e secondo tempo (64′). Per la prima volta nella sua storia, la Costa d’Avorio passa il primo turno del Mondiale. Festa grande per Kessié e compagni.

CLASSIFICA FINALE GIRONE E: Germania 6, Costa d’Avorio 6, Ecuador 4*, Curacao 1

Esultanza Costa d’Avorio

All’1 di notte italiana, si giocano in contemporanea le partite del gruppo F: Svezia-Giappone e Tunisia-Olanda. Quella tra scandinavi e nipponici è un vero e proprio scontro diretto, con la Svezia che arriva con 3 punti e il Giappone con 4. Ad Arlington è partita intensa nella ripresa, con le due nazionali che si sbilanciano regalando più spettacolo e gol. Apre le danze Maeda al 56′, raggiunto poi da Elanga sei minuti più tardi. Entrambe vanno a braccetto ai sedicesimi di finale del Mondiale: il Giappone da seconda, mentre la Svezia come miglior terza.

Elanga conclude verso la porta

Tutto facile, invece, per l’Olanda che chiude in bellezza la fase a gironi. La Nazionale orange sfida Tunisia a Kansas. La partenza della squadra di Koeman è fulminea: dopo 3′ arriva lo sfortunato autogol del tunisino Skhiri e al 7′ ci pensa ancora Brobbey a timbrare il cartellino. Sussulto d’orgoglio della nazionale africana ad inizio ripresa, con la rete di Mastouri al 54′, ma al 62′ rimette l’Olanda sul doppio vantaggio il neo difensore del Tottenham, van Hecke. L’Olanda chiude con 7 punti il suo girone e si conferma nazionale super interessante.

CLASSIFICA FINALE GIRONE F: Olanda 7, Giappone 5, Svezia 4*, Tunisia 0

van Hecke e Brobbey

L’ultime partite della notte vanno in scena alle ore 4 italiane. In campo a Santa Clara Paraguay e Australia. Partita scialba di occasioni, con entrambe le nazionali che puntano a non farsi male. Infatti, con un pareggio, l’Australia va ai sedicesimi di finale è la qualificazione è quasi praticamente garantita per il Paraguay. Finisce 0-0 e con pochissime se non zero vere occasioni da gol.

Tantissimi gol, invece, nell’altra partita del girone D. A Inglewood, scendono in campo i padroni di casa degli Stati Uniti e lo fanno contro la Turchia, già eliminata. La nazionale di Vincenzo Montella lascia il Mondiale con orgoglio, vincendo 3-2. In grande spolvero il gioiellino del Real Madrid, Arda Guler. Il primo tempo è divertente: al 3′ Trusty porta avanti gli USA, mentre tra il 10′ e il 31′ la Turchia prima pareggia con Guler e poi va sul 2-1 con Yilmaz. Nella ripresa, pari americano con Berhalter al 49esimo, mentre al 98′ l’ex Sassuolo Ayhan si toglie la soddisfazione di segnare al Mondiale e di far vincere la sua Turchia.

Ayhan

CLASSIFICA FINALE GIRONE D: USA 6, AUSTRALIA 4, PARAGUAY 4, TURCHIA 3

* Le nazionali che hanno passato il turno come migliori terze classificate.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Getty, Sky, Fanpage, Globo