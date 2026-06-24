Diario Mondiale 2026: Cristiano Ronaldo, scusate il ritardo! L’Inghilterra si inceppa con il Ghana, Croazia e Colombia sorridono di misura

Tempo di lettura 5 minuti

Nell’ultima giornata delle seconde gare dei gironi con una doppietta si iscrive alla rassegna anche CR7. Con i suoi compagni schianta l’Uzbekistan, pareggio senza gol per gli inglesi mentre Panama e Congo cedono, entrambe 0-1, rispettivamente davanti a croati e colombiani

La giornata inizia con il Portogallo che a Houston, al NRG Stadium, sfida l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Dopo la delusione della prima gara il popolo lusitano si aspettava una reazione. Questa avviene subito e porta una firma illustre. Cristiano Ronaldo si iscrive finalmente al mondiale dopo pochi minuti girando in rete un assist di Cancelo. CR7 diventa l’unico calciatore ad aver segnato in sei mondiali diversi. Dieci minuti dopo raddoppia Nuno Mendez su punizione mentre ancora Ronaldo arrotonda prima dell’intervallo ben servito da Bruno Fernandes. Il Portogallo senza affanni anche nella ripresa quando perviene alla manita prima con l’autogol di Nematov e poi con la firma di Leao. La squadra di Martinez scaccia la crisi ma nell’ultimo match con la Colombia capiremo davvero di che pasta è fatta la nazionale rossoverde. Troppo poco l’Uzbekistan, ormai eliminato, per testare il carattere portoghese.

Leao partecipa alla festa portoghese – Fonte milanreports.com

Dopo il convincente successo dell’esordio con la Croazia, l’Inghilterra si inceppa e pareggia a reti inviolate contro un coriaceo Ghana. Al Gillette Stadium di Foxborough, non lontano da Boston, la squadra di Tuchel fa la partita ma senza impensierire più di tanto la difesa africana. Solo una traversa di O’Reilly nel finale fa sussultare i tifosi inglesi. Ancora una volta al momento di confermare quanto di buono fatto vedere in precedenza Kane e compagni non convincono. Si tratta di un difetto atavico dell’Inghilterra e vedremo se continuando il mondiale si faranno dei passi avanti. Il match con Panama non sarà probante. Dai sedicesimi in poi vedremo fin dove potrà arrivare la nazionale dei tre leoni. Solo elogi per Queiroz e i suoi che si stanno ben disimpegnando e già intravedono la fase successiva, sfida interessante l’ultima con la Croazia.

Kane manca l’unica clamorosa occasione – Fonte marca.com

A Toronto, al BMO Field, all’una di notte va in scena la sfida tra Panama e Croazia, in quella che è la gara numero 200 per Luka Modric con la maglia della sua nazionale. Centroamericani che si fanno addirittura preferire in quanto a occasioni ma la partita fatica a sbloccarsi. Ci pensa dopo 9 minuti della ripresa Ante Budimir a rompere l’equilibrio del match sfruttando un bel traversone di Stanisic dalla destra. Un colpo effettivamente del KO visto che il risultato non cambierà più nonostante la buona volontà dei panamensi che trovano un grande Livakovic sulla loro strada. Tre punti importanti per la Croazia che però ancora non convince. Sembrano passati i fasti dei precedenti mondiali, però guai a dare per finita la nazionale di Dalic che ha sempre tirato fuori il meglio alla distanza. Onore a Panama, ormai eliminato.

L’esultanza di Budimir dopo il gol vittoria – Fonte sana.sy

Infine a Guadalajara, stadio Akron, nella gara delle 4 si sfidavano Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Il match è quasi un monologo sudamericano anche se la difesa della nazionale africana tiene senza grossi affanni. Il muro congolese cede solamente a un quarto d’ora dalla fine. Nella ripresa, infatti, grazie a un tiro di Munoz sporcato da un difensore del Congo, arriva il vantaggio della Colombia che dopo numerosi tentativi sblocca la contesa. Finisce 1-0 per Luis Diaz e compagni che approdano ai sedicesimi di finale. Occhio alla Colombia, le qualità ci sono tutte in un mondiale che potrebbe riservare colpi di scena. Non demeritano gli avversari che si candidano ad essere la sorpresa del girone visto che si giocheranno tutto nell’ultima gara contro l’eliminato Uzbekistan.

Munoz ancora in gol – Fonte lottomatica.sport

Il menù di giornata vede scattare il terzo turno. Si saprà il destino dei primi tre raggruppamenti con le ultime gare giocate in contemporanea. Alle 21 ecco disputarsi Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Nella nottata avremo a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile mentre alle ore 3 Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud.

Glauco Dusso