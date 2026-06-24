Palestra va al Chelsea, il Tottenham libera Vicario, Ronaldinho si presenta al Ravenna

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Niente Inter, campioni d’Italia beffati al fotofinish dai Blues; il portiere è pronto a ritornare in Serie A; mentre, l’ex grande fuoriclasse si espone nel clamoroso progetto

Alla fine, Marco Palestra non resterà in Serie A e non andrà all’Inter. Il giovane esterno destro, classe 2005, volerà a Londra – direzione Chelsea – per 57 milioni di euro più 3 di bonus. Ingaggio da 5 milioni di euro a salire per sei anni. All’Atalanta pure una percentuale pari al 10% su una futura rivendita. Sfuma, dunque, il grande colpo dell’Inter, che aveva praticamente in pugno Palestra. Nella giornata di ieri la clamorosa giravolta: il giocatore e l’Atalanta ricevono una proposta al rialzo rispetto a quella dell’Inter e lo stesso Xabi Alonso chiama il ragazzo per presentargli il progetto tecnico. Presto le visite mediche e la firma sul contratto.

Il Tottenham libera Guglielmo Vicario. Gli Spurs stanno trattando Dubravka col Burnley, che nella testa di Roberto De Zerbi dovrà giocarsi il posto con Kinsky. Vicario si prepara per il ritorno in Serie A. Il Tottenham per cederlo vorrebbe circa 15-20 milioni di euro. Sia la Juventus che il Napoli sono sulle sue tracce. I bianconeri lo hanno messo nella propria lista insieme ad Emiliano Martinez; mentre in casa azzurra, Vicario potrebbe prendere il posto di Vanja Milinkovic Savic che è in uscita.

Guglielmo Vicario

“Voglio portare felicità al Ravenna, così come il calcio ha portato a me” – ha esordito così nella conferenza stampa di presentazione Ronaldinho col Ravenna. L’ex fuoriclasse, 46 anni, è diventato azionista della società di Serie C e giocherà anche qualche minuto nel corso della stagione. Il brasiliano, grande amico del proprietario, Ignazio Cipriani, farà parte di un’organigramma già importante di suo e composto da Ariedo Braida, il responsabile relazioni Lorenzo Tonetti e Venanzio Ciampa, presidente di Street Soccer Miami. Gente che lo stesso Dinho conosce molto bene. Sulla nuova maglia del Ravenna, disegnata da Giorgio Mallone, c’è il logo R10 perché Ronaldinho, in stile Michael Jordan, ha l’idea di lanciare un suo marchio.

Ronaldinho e Ignazio Cipriani

Sandro Caramazza

Fonte foto: Transfermarkt, Eurosport, Diretta