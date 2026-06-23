Diario Mondiale 2026: Messi supera Klose, 3-0 della Francia sull’Iraq, Haaland regala la qualificazione alla Norvegia, vittoria dell’Algeria sulla Giordania

Tempo di lettura 5 minuti

18 gol nella Coppa del Mondo e doppietta contro l’Austria per il 10 da Rosario, 2 gol anche per Mbappé, super vittoria dei norvegesi sul Senegal, 1-2 per i nordafricani che sognano il passaggio del turno

Ad Arlington si gioca Argentina–Austria con tutti gli occhi puntati su Messi che ha la possibilità di staccare Klose, entrambi al primo posto, nella classifica dei bomber ai mondiali. L’Albiceleste inizia forte conquistando un calcio di rigore dopo 3 minuti ma Messi calcia fuori. Al 20esimo Leo ha un’altra occasione per segnare ma viene chiuso egregiamente da Alaba. L’Argentina sblocca la partita al 38′ con Messi che riceve a limite dell’area un cross rasoterra di Medina e batte Schlager con un piazzato di sinistro. La gara scorre con qualche occasione da ambo le parti ma, al 95′, ci pensa ancora il giocatore dell’Inter Miami a segnare e chiudere la partita. L’Albiceleste è matematicamente qualificata ai sedicesimi di finale e Messi diventa il giocatore con più gol nella storia dei Mondiali con 18 reti. L’Austria ci prova senza successo e si giocherà la qualificazione nell’ultima gara contro l’Algeria.

Il secondo gol di Lionel Messi contro l’Austria

In Pennsylvania, a Philadelphia, la Francia affronta l’Iraq in una partita senza storia. I ragazzi di Deschamps iniziano forte sin da subito e trovano il vantaggio con un gran sinistro da fuori area di Mbappé al 14esimo. Il primo tempo termina e la gara viene sospesa per due ore causa maltempo ma alla ripresa la musica non cambia. Al 54′ Tahseen sbaglia il passaggio al portiere regalando la doppietta all’attaccante del Real Madrid che fa 16 nei Mondiali raggiungendo Miroslav Klose al secondo posto all-time. Olise coglie la traversa, 58′, e Dembélé chiude la partita, 66′, segnando il suo primo gol in una fase finale tra Mondiali ed Europei. La Francia vola ai sedicesimi di finale mentre l’Iraq è fermo a zero punti e dovrà battere il Senegal.

Kylian Mbappe, 2 gol contro l’Iraq

Nel New Jersey va in scena la scoppiettante sfida tra Norvegia e Senegal. La prima frazione è a senso unico in favore dei norvegesi che sfiorano a più riprese il vantaggio. Mendy fa due grandi parate su Ajer e Odegaard ma non può nulla sull’errore di Koulibaly che manda in porta Pedersen, 1-0 al minuto 43. A 60 secondi dall’intervallo Haaland ha due occasioni clamorose per raddoppiare: prima scippa il pallone a Mendy ma colpisce il palo e poi stacca di testa non riuscendo a battere il portiere dell’Al-Ahli. Ad inizio ripresa l’attaccante del Manchester City raddoppia su assist di Odegaard ma entra in partita il Senegal che prima sfiora il gol con Jackson e poi lo trova con Sarr al 53′. Passano 5 minuti e Haaland riporta a due lunghezze di vantaggio i suoi sfruttando l’assist di Berg. Al 90esimo Bobb sfiora il quarto gol per i norvegesi, ma Ciss salva di testa. Nel recupero Sarr trova la doppietta personale riaprendo un’altra volta la partita ma non basta. La Norvegia giocherà i sedicesimi di finale, mentre il Senegal fermo a zero cercherà di vincere contro l’Iraq.

Erling Haaland autore di una doppietta

A Santa Clara si sfidano Giordania e Algeria in una gara divertente con occasioni da entrambi i lati. A fine primo tempo Al Rashdan porta in vantaggio i suoi con un esterno destro che batte Zidane da dentro l’area. Nella ripresa l’Algeria ci prova con più convinzione ma sono i calci d’angolo a svoltare la serata ai ragazzi di Petkovic. Al 69′ Benbouali pareggia i conti su assist di Mahrez mentre a 8 dalla fine Gouiri approfitta di una palla rimasta nell’area piccola per regalare la vittoria alla sua nazionale. La Giordania rimane ferma a 0 punti e dice addio al Mondiale.

Amine Gouiri segna il gol vittoria

Menù del giorno: Portogallo-Uzbekistan alle 19, Inghilterra-Ghana alle 22, Panama-Croazia all’una di notte e Colombia-RD Congo alle 4.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina