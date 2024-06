Diario Euro 2024: Pokerissimo della Germania su una Scozia deludente

Tempo di lettura 4 minuti

E’ partita ufficialmente la rassegna continentale con il successo dei padroni di casa; in campo oggi il nostro gruppo, si sfideranno Spagna e Croazia alle ore 18 e stasera gli azzurri se la vedranno con l’Albania

Jurgen Klinsmann capitano della Germania campione d’Europa nel 1996, Heidi la moglie del compianto Franz Beckenbauer capitano della Germania Ovest campione d’Europa nel 1972, Bernard Dietz capitano della Germania Ovest campione d’Europa nel 1980

Come di consueto poco prima del fischio iniziale del torneo continentale c’è stato lo show della cerimonia di apertura. Uno spettacolo stringato e spumeggiante. Durante la cerimonia di apertura c’è stato un commovente omaggio all’ex capitano campione d’Europa Franz Beckenbauer, mito del calcio tedesco scomparso a 78 anni a gennaio scorso, con sua moglie Heidi che ha portato il trofeo in campo, accanto a lei gli altri due capitani che hanno alzato questa coppa Klinsmann e Dietz.

Al fischio d’inizio delle ore 21 in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera si sono presentate la Germania, padrona di casa, e la Scozia, inserite nel gruppo A. Una partita senza storia con da un lato una selezione che ha fatto strabuzzare gli occhi agli appasionati di questo sport. Musiala e Wirtz sulle fasce hanno dato spettacolo e la classe di Kroos ha diretto le operazioni in maniera sontuosa; sull’altro versante una nazionale, quella scozzese, apparsa rinunciataria fin dal primo colpo subìto. Alla sagra del gol, 5-1 il risultato finale, hanno partecipato Wirtz, Musiala, Havertz su rigore, e Fullkrug e Can entrati dalla panchina, per la Scozia, in 10 per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Porteous che ha causato il rigore del 3-0, l’unica gioia è giunta dall’autogol di Rudiger. Giocate di pregevola fattura, entusiasmo, grinta, i tedeschi guidati dal ct Negelsmann possono sognare in grande.

Oggi come si suol dire ‘piatto ricco, mi ci ficco!’ Sì perchè il menù del giorno offre alle ore 15 la sfida tra l’Ungheria del ct Marco Rossi e la Svizzera, gara valida per il gruppo A. Gli ungheresi proveranno a stupire nuovamente ma di fronte avranno una nazionale solida, con diversi elementi che militano in serie A, la quale vorrà arrivare più in là possibile. Le partite che spiccano di più però sono Spagna-Croazia alle ore 18 e Italia-Albania prevista per le ore 21, gare del gruppo B. Gli iberici sono un mix tra gioventù ed esperienza, la cantera del Barça ha offerto alla selezione giocatori di primissimo livello, che cercheranno di imporsi in questo torneo, e poi c’è la vecchia guardia, su tutti Morata, la quale ha il doppio compito di far crescere i più giovani ma allo stesso tempo di fare la differenza soprattutto nei momenti cruciali; per la Croazia questa manifestazione rappresenta un’altra possibilità per alzare il primo trofeo, un gruppo che ancora si avvale del piede fatato di capitan Modric. Arriaviamo ora agli azzurri, gli uomini del ct Spalletti non dovranno sbagliare visto il tenore dei prossimi avversari e poi perchè come sappiamo vincere aiuta a vincere e partire con il piede giusto ci farebbe aumentare l’autostima. L’avversario è sulla carta ‘fattibile’, ma nell’Albania sono presenti diversi giocatori che giocano nel nostro campionato, perciò biosgna fare molta attenzione perchè ci conoscono bene. Spalletti avrà studiato l’unidici iniziale migliore per partire forte, speriamo di poter ripetere l’impresa di 3 anni fa. Forza Azzurri!!!

Fonti foto: X.com; EuroSport.it

Stefano Rizzo