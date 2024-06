Diario Euro 2024: undici top e flop della fase a gironi

Tempo di lettura 2 minuti

La prima fase dell’Europeo è terminata, da domani parte quella ad eliminazione diretta. A tal proposito è possibile stilare la formazione migliore e la peggiore della prima parte

La fase a gironi di Euro 2024 è terminata, da domani al via quella ad eliminazione diretta: si parte ovviamente con gli ottavi di finale. Domani in programma due partite: Svizzera-Italia alle 18 e Germania-Danimarca alle 21, ma facciamo un passo indietro e analizziamo un po’ quello che è successo durante la prima parte. I verdetti hanno in realtà dato pochissime sorprese: il risultato più grande è la qualificazione agli ottavi della Georgia di Kvaratskhelia, così come l’eliminazione con soli due punti della Croazia di Luka Modric. Per il resto, le grandi nazionali si sono qualificate, anche se in tante hanno deluso: dalla Francia, all’Inghilterra, passando per la stessa Italia, il Belgio e l’Olanda. Germania e Spagna le uniche positive. A deludere non sono state solo le squadre in sé, ma anche alcuni grandi interpreti: come Jude Bellingham, Phil Foden ed Harry Kane, ma anche Federico Chiesa, Rafael Leao, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, e lo stesso Kylian Mbappe (su cui ha inciso anche il brutto infortunio al naso), ma ci sono state anche piacevoli rivelazioni, come il georgiano Mikautadze o lo slovacco Schranz. Nota di merito anche per Mamardashvili, portiere della Georgia.

Diario Euro 2024: l’undici top della fase a gironi

(4-2-3-1): Mamardashvili (Georgia); Carvajal (Spagna), Akanji (Svizzera), Calafiori (Italia), Cucurella (Spagna); Baumgartner (Austria), Fabian Ruiz (Spagna); Schranz (Slovacchia), Musiala (Germania), Nico Williams (Spagna); Mikautadze (Georgia).

Georges Mikautadze

Diario Euro 2024: l’undici flop della fase a gironi

(4-2-3-1): Bayindir (Turchia); Di Lorenzo (Italia), Akaydin (Turchia), Orban (Ungheria), Dimarco (Italia); Brozovic (Croazia), Milinkovic Savic (Serbia); Chiesa (Italia), Foden (Inghilterra), Leao (Portogallo); Vlahovic (Serbia).

Rafael Leao

