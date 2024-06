Diario Euro 2024: Pareggio divertente tra Georgia e Repubblica Ceca. Bene Portogallo e Belgio

Tempo di lettura 5 minuti

Nella giornata di oggi in campo il girone A con Svizzera-Germania e Scozia-Ungheria, entrambe le partite sono alle 21

Il nono giorno di Europeo si apre con la gara tra Georgia e Repubblica Ceca al Volksparkstadion di Amburgo, partita decisiva per ambo le squadre che si trovano a 0 punti nel girone F. Il match inizia con occasioni da entrambe le parti ma, dopo il 15′, sono i cechi a prendere l’iniziativa arrivando a calciare 8 volte in porta nella prima frazione, record in questa edizione dei campionati europei. Verso la fine del primo tempo la Georgia si riaffaccia in avanti e nel recupero ottiene un calcio di rigore per il fallo di mano di Hranac. Sul dischetto si presenta Mikautadze che spiazza Stanek e sigla il suo secondo gol nella competizione. Al 59′ la Repubblica Ceca riesce finalmente a battere Mamardashvili con Patrik Schick che viene colpito dal pallone dopo il palo di Lingr. La nazionale di Hasek continua a creare occasioni da rete ma senza riuscire a concretizzarle. Nei secondi finali la Georgia ha l’occasione di vincere la partita con un contropiede ma Lobjanidze calcia alto solo davanti al portiere. Grande rammarico per la Repubblica Ceca che ha dimostrato di meritare più del pareggio ma anche per Kvara e compagni vista l’opportunità fallita nel finale. Entrambe le squadre hanno 1 punto in classifica e si giocheranno il passaggio del turno nell’ultima giornata.

Georgia-Repubblica Ceca 1-1

Il secondo match di giornata vede affrontarsi la Turchia e il Portogallo nel BVB Stadion di Dortmund per la vetta del gruppo F. La gara inizia a ritmi blandi ma, al 21′, il Portogallo trova il vantaggio con Bernardo Silva. Il giocatore del Manchester City conclude in porta dopo un’azione sulla sinistra di Joao Cancelo. Dopo pochi minuti la Turchia combina un pasticcio: Akaydin, dopo un errore di Cancelo, serve Bayindir con un passaggio a dir poco scellerato e sigla l’autogol che vale il raddoppio portoghese. Nel secondo tempo i ragazzi di Roberto Martinez volano sulle ali dell’entusiasmo e trovano la terza rete al 55′: Vitinha imbuca per Ronaldo, con la difesa turca che sbaglia il fuorigioco, il quale serve Bruno Fernandes che appoggia in porta da due passi. Buona prestazione del Portogallo che si guadagna matematicamente il primo posto nel girone mentre male la Turchia che si è dimostrata molto fragile in fase difensiva, troppo se si vuole provare a battere CR7 e compagni.

Turchia-Portogallo 0-3

L’ultima sfida riguarda il girone E con Belgio e Romania in campo nel Cologne Stadium di Colonia. Partita delicatissima per i Diavoli rossi che si trovano all’ultimo posto dopo la clamorosa sconfitta contro la Slovacchia. Proprio per questo la nazionale di Domenico Tedesco parte fortissimo e trova la rete dopo 2 minuti con un gran tiro dal limite dell’area di Tielemans su assist di Lukaku. Il Belgio domina la partita creando molte occasioni ma la Romania ha l’opportunità per pareggiare: Man viene servito con un passaggio filtrante e si ritrova da solo davanti la porta ma viene ipnotizzato da Casteels che salva i suoi. A 10′ dalla fine è lo stesso Casteels che, dalla rimessa, serve De Bruyne in area di rigore che non sbaglia e chiude la partita. Bene il Belgio che rialza la testa dopo la sconfitta con la Slovacchia e dimostra a tutti di essere ancora una rosa competitiva, anche se con qualche lacuna difensiva di troppo. La Romania ha fatto il possibile ma ci sono diversi errori, sia in difesa che davanti la porta avversaria, per meritare il pareggio. Nulla è ancora scritto in questo girone E: le 4 squadre sono tutte a 3 punti perciò si deciderà tutto nelle sfide di mercoledì.

Oggi inizia la terza ed ultima giornata della fase a gironi con Scozia-Ungheria e Svizzera-Germania in campo alle 21. I padroni di casa si giocano la testa del girone A con 2 punti di vantaggio sugli svizzeri secondi mentre è decisiva la sfida tra Scozia ed Ungheria. Rispettivamente a 1 e 0 punti, le due squadre necessitano di vincere per sperare di rientrare tra le migliori terze. Si prospetta una partita aperta e divertente da guardare.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina