Diario Euro 2024: La Polonia è la prima eliminata; orgoglio Ucraina

Questa sera il Belgio non può fallire l’appuntamento con la vittoria contro la sorprendente Romania; nel pomeriggio CR7 sfida la Turchia del ct Montella

Nel gruppo E a Dusseldorf la Slovacchia contro l’Ucraina ingrana subito e sfiora il gol a più riprese. Vantaggio che si concretizza al 17esimo con Schranz, autore della rete che è valsa la vittoria per uno a zero all’esordio contro il Belgio. L’Ucraina nella prima parte del primo tempo praticamente non è pervenuta, evidentemente ancora stordita dal pesante ko per 3-0 rimediato dalla Romania. Al tramonto della prima frazione però gli ucraini fanno capolino nell’area avversaria creando qualche apprensione alla retroguardia slovacchia. Ed è il preludio al pari che giunge al minuto 54 con Shaparenko, ma non finisce qui per la gioia di un popolo dilaniato dalla guerra, infatti Yaremchuk regala il sorpasso all’ottantesimo. Tre punti d’oro per l’Ucraina colti dopo una prova di resistenza condita da due belle reti. C’è rammarico invece per i ragazzi allenati da Calzona, in quanto non hanno saputo sfruttare al meglio la loro netta superiorità iniziale per poi perdersi strada facendo.

Non c’è storia invece nel confronto tra Polonia e Austria. Per il girone D, all’Olympiastadion di Berlino, la sfida viene vinta dagli austriaci con il punteggio di 1-3. Nei primi 45 minuti al gol di Trauner (A) al 9′ risponde Piatek (P) al 30esimo. Troppo pesante però l’assenza di un malconcio Lewandowski che debutta in questo Europeo a mezz’ora dalla fine. In campo l’Austria merita il vantaggio che puntuale arriva al 66′ ad opera di Baumgartener, poi al 78esimo chiude i conti su rigore Arnautovic spiazzando Szczesny. La Polonia è la prima eliminata in questo torneo, la prova fornita non è stata all’altezza della situazione, mentre l’Austria del ct Rangnick ha dimostrato di essere solida e incisiva.

In serata 0-0 tra l’Olanda e la Francia a Lipsia, partita del girone D. La selezione guidata da Deschamps si presenta senza il possibile mascherato Mbappe. Nella prima gara senza reti lo spettacolo si è concentrato quasi tutto nella prima mezz’ora dove entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni da rete. Nessuna delle due però ha brillato particolarmente e pareggio giusto.

Oggi si conclude la seconda giornata con tre partite: alle 15 spazio a Georgia-Repubblica Ceca, gara quasi da dentro o fuori visto che ambedue le selezioni non hanno raccolto punti; nel pomeriggio sempre per lo stesso raggruppamento F c’è un affascinante Turchia-Portogallo, la truppa di Montella vuole continuare a stupire vista la qualità a disposizione ma di fronte troverà una delle nazionali più forti con un Cristiano Ronaldo intramontabile e mai sazio; alle ore 21 il Belgio cercherà di avere la meglio sulla Romania, Lukaku e compagni sono chiamati a rialzarsi immediatamente per provare ad arrivare in fondo alla competizione.

Fonti foto: CalcioMercato.com; Sport.Virgilio.it; Goal.com

Stefano Rizzo