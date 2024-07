Diario Euro 2024: La Spagna butta fuori la Francia e vola a Berlino

Tempo di lettura 4 minuti

Stasera l’Inghilterra del ct Southgate vorrà ritornare a disputare una finale europea dopo la delusione contro gli azzurri nella passata edizione, ma i Paesi Bassi hanno le loro armi per tentare il colpaccio

Un gol pazzesco, sublime, una pennellata d’autore che porta la firma di Lamine Yamal, l’attaccante spagnolo che ha ancora 16 anni, quasi 17. Un tiro a giro con il sinistro imparabile che ha dato un bacino al palo prima di insaccarsi in rete. Con questo gol diventa il giocatore più giovane ad andare a segno nella storia delle fasi finali degli europei. Questa rete per bellezza e importanza aggancia in vetta nell’immaginario comune quella messa a segno in rovesciata dall’inglese Bellingham proprio allo scadere contro la Slovacchia portando l’Inghilterra ai supplementari. Yamal oltre ad aver realizzato questo gol meraviglioso ha spento l’entusiamo francese accesosi al 9′ per via del vantaggio ad opera di Kolo Muani. Dopo l’uno a zero la Francia sembrava padrona del campo, ma dieci minuti più tardi è arrivata questa gemma del ragazzo prodigio che ha spedito in estasi gli spagnoli presenti allo stadio di Monaco di Baviera e non solo. Quattro minuti dopo il pareggio la Spagna ha chiuso i conti con una grande giocata di Dani Olmo, a nulla è valso il tentativo di evitare la rete da parte di Kounde. Incredibilmente la Nazionale francese subìto questo uno-due è sparita praticamente dal campo. La differenza tra le due squadre si è notata sia da un punto di vista atletico ma anche qualitativo in quanto gli spagnoli hanno sfoggiato la loro bravura, con trame corali interessanti e lampi individuali di primissimo livello, mentre i francesi sono apparsi desolati e spreconi. Un pessimo europeo per Mbappe e il resto della ciurma, difesa esclusa, soprattutto in virtù delle potenziali qualità della rosa. Ieri sera è andata in scena un’altra brutta esibizione per i francesi. Ora trema la panchina di Deschamps. Grande gioia invece in terra spagnola, 6 vittorie su 6 per le Furie rosse. La forza di questa Spagna spettacolare risiede soprattutto nel centrocampo compreso i trequartisti, in mezzo l’asse Rodri-Ruiz è una garanzia e davanti Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams danno spettacolo. Come punta centrale Morata si sta rendendo utile anche senza calarsi nella parte del bomber. Ieri gli uomini di de la Fuente hanno ampiamente meritato il pass per la finalissima contro o i Paesi Bassi o l’Inghilterra.

Tornando a Lamine Yamal, dobbiamo tenere in considerazione che l’immenso Leo Messi ha debuttato in Nazionale a 17 anni, quasi 18, e sempre a 17 anni ha giocato il suo primo incontro con il Barça. Certo non è detto che Yamal ripeta in qualche maniera i numeri strabilianti di Messi ma l’inizio di carriera per l’ala spagnola è senz’altro promettente. Su internet sta spopolando una foto che ritrae un giovane Leo Messi con il piccolo Lamine Yamal.

Tutto è nato da un’iniziativa benefica che ha visto come protagonisti i calciatori del Barça tra fine 2007 e inizio 2008. I tifosi della nazionale spagnola e del Barça sperano che questa foto diventi negli anni un passaggio del testimone, ma già ora possiede una rilevanza importante.

Leo Messi e Lamine Yamal

Chi affronterà nella finalissima di domenica la Spagna? Stasera dopo la sfida tra l’Olanda e l’Inghilterra lo sapremo. Sulla carta partono favoriti gli inglesi per il valore assoluto di alcuni elementi in rosa, Bellingham, Foden e Kane è un attacco stellare, ma è una selezione che non ha brillato particolarmente, pertanto Depay e compagni possono cullare diverse speranze. Meriterebbe più spazio Zirkzee poco considerato fin qui dal ct Ronald Koeman.

Fonti foto: QuotidianoSportivo.net; FanPage.it

Stefano Rizzo