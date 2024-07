Diario Euro 2024: tutti gli occhi puntati su Spagna-Francia

Tempo di lettura 3 minuti

In campo la prima delle due semifinali, quella più attesa tra due nazionali fortissime che puntano al successo finale

Euro 2024 riparte con la prima delle due semifinali. Spagna e Francia scenderanno in campo alle 21 all’Allianz Arena di Monaco dopo essere arrivate all’appuntamento in modo simile, anche se il cammino generale delle due squadre non potrebbe essere più diverso. Gli uomini di de la Fuente hanno sconfitto ai supplementari la Germania padrona di casa, con un gol al minuto centodiciannove che ha fatto esplodere gli spagnoli di gioia; allo stesso modo gli uomini di Deschamps hanno avuto la meglio sul Portogallo ma ai calci di rigore, dopo uno scialbo 0-0 durato centoventi minuti. Il cammino delle due squadre come detto è all’opposto, da una parte una Spagna super convincente capace di mettere in mostra tutti i propri talenti, dall’altra una Francia incapace di segnare su azione e con tutti gli uomini chiave in palese difficoltà.

La semifinale si presenta molto equilibrata per via della qualità delle due rose, ma per quanto visto fino ad ora la Spagna potrebbe partire leggermente avanti, con la Francia che dovrà alzare i giri del motore se vorrà arrivare all’ultimo atto. Si affrontano due difese che hanno concesso entrambe una sola rete, un autogol la Spagna e un rigore la Francia, perciò andare in vantaggio potrebbe rappresentare un grosso vantaggio, testimoniato anche dal fatto che negli ultimi otto testa a testa soltanto due volte sono andate a segno entrambe le compagini. La Spagna ha qualche problema in difesa dovendo rinunciare per squalifica a Le Normand e Carvajal, mentre la Francia ritrova Rabiot ed avrà tutto l’organico a disposizione. In questa semifinale i duelli sulle fasce potrebbero essere la chiave del match, da una parte Yamal e Nico Williams che stanno esplodendo definitivamente, dall’altro Mbappe e Griezmann che sono probabilmente i due calciatori che hanno più deluso fin qui in casa bleus. L’arma in più della Francia potrebbe essere il fattore esperienza, molto importante in questi brevi tornei ed in match così importanti; i campioni escono fuori nel momento giusto ed i francesi sono tutti abituati a grandi notti in grandi palcoscenici, al contrario della maggior parte degli spagnoli che sono si fortissimi, ma anche molto giovani e meno abituati a tanta pressione.

Il campo dirà quale tra le due nazionali sarà la prima finalista, che poi aspetterà una tra Olanda ed Inghilterra che scenderanno in campo domani.

Fonte foto: informazione.it

Alessandro Fornetti