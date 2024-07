Baroni riabbraccia Noslin: ufficiale il suo arrivo alla Lazio

Tempo di lettura 1 minuto

I biancocelesti si assicurano una delle rivelazioni dello scorso campionato, “allevato” proprio dal neo tecnico laziale

La Lazio inizia a costruire la rosa per Marco Baroni. Caldissimo l’asse con l’Hellas Verona ed ecco infatti l’acquisto ufficiale. Si tratta di Tijjani Noslin, una delle soprese più liete della scorsa serie A. L’attaccante olandese, capace di ricoprire quasi tutti i ruoli del reparto offensivo, è uno degli artefici della salvezza del Verona proprio con Marco Baroni al timone. Quest’ultimo quindi ritrova la sua creatura migliore, in una squadra che a gennaio è stata smembrata e ricomposta, data per spacciata nella lotta salvezza. Ora cambiano scenari e obiettivi, vedremo come Noslin reagirà ai nuovi palcoscenici. Il giocatore arriva alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni più 2 di bonus con una percentuale a favore degli scaligeri di una futura rivendita. La nuova squadra biancoceleste inizia a costruirsi, la curiosità cresce, sarà per tutti un esame di maturità.

Glauco Dusso