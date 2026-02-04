Di Lorenzo si opera al piede, Kante va al Fenerbahce mentre En-Nesyri vola in Arabia

Tempo di lettura 1 minuto

Il capitano azzurro deve risolvere un vecchio problema, il francese sceglie la Turchia invece l’attaccante marocchino fa il percorso inverso

Giovanni Di Lorenzo dovrà operarsi per risolvere un problema al piede con cui convive da qualche tempo. Il giocatore, assieme al club, ha deciso di procedere all’operazione in questi giorni approfittando dello stop dovuto al ginocchio. Di conseguenza i tempi di recupero dovrebbero rimanere invariati per il capitano del Napoli.

N’Golo Kante lascia l’Arabia Saudita e in particolare l’Al-Ittihad per trasferirsi gratuitamente al Fenerbahce. Il francese, dopo 2 anni e mezzo in Arabia, ha scelto di tornare in Europa e giocare per i turchi che hanno costruito una squadra molto interessante e di spessore. Probabile che Kante abbia preso questa decisione anche per arrivare il più pronto possibile al Mondiale.

Youssef En-Nesyri è il nuovo attaccante dell’Al-Ittihad. Il club saudita ha scelto il marocchino ex Fenerbahce per sostituire Karim Benzema che recentemente si è trasferito all’Al-Hilal. Dopo un anno e mezzo in Turchia, En-Nesyri si trasferisce in Arabia Saudita per 15 milioni di euro e proverà a non far rimpiangere Benzema. Quest’accordo è legato all’affare precedente tra Kante e il Fenerbahce.

